Вы видели такое? Девушка в слуцком «сэконде» нашла изящные балетки, но на меху и с глазами

Случчанка Марина зашла в один из городских «сэкондов». Перебирая обувь на полках, наткнулась на женские лодочки. Они удивили её и позабавили. Девушка прислала в «Кур'ер» фото странных туфель. А вы видели такое?Лодочки лаковые с металлическим носком, который украшен глазками и ушками. Большую часть туфель покрывает густой кучерявый мех. Кого имитируют лодочки — барашка, мышку или зайчика, это как кому подскажет фантазия.

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