Михаил, житель 11-го городка Слуцка, позвонил в редакцию и рассказал о «Кошкином доме» на остановке «Торговый центр». На ней, на его взгляд, скопилось слишком много животных. Он поделился мнением о том, как решать эту проблему.

«Эту остановку я назвал бы не «Торговый центр», а «Кошкин дом». Сердобольные женщины, которые любят животных, подкармливают кошек и котят. Там их обитает около семи. Ещё мужчина на велосипеде ездит, тоже кормит.

Как-то на остановке подошли женщины, в подложку положили корм. Я им говорю, что если вы жалеете животных, то возьмите их домой. Ведь накормить — одно дело, нужно же ещё за ними убирать, лечить.

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Я попытался найти организацию, которая в нашем городе занималась бы животными, но не нашёл. А проблема видна. Эти животные повсюду! В Слуцке надо создать специальную службу, которая бы решала проблему бездомных животных, она просто необходима! Я не предлагаю их убивать, это жестоко. А что делать? У нас в городе помещений пустующих — море! Но все сдают за деньги. А у собак и кошек откуда деньги?

Женщины, обращаюсь к вам. Разберите этих кошечек по домам!"