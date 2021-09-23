На следующей неделе из-за ремонтных работ отменяются некоторые поезда через Слуцк

В связи с проведением ремонтных работ 27, 29 и 30 сентября отменяются некоторые поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили на железнодорожном вокзале Слуцка.
В понедельник, 27 сентября, отменяются поезда региональных линий экономкласса:
- № 6523 Осиповичи-Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытием в Солигорск в 11.48);
- № 6525 Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытием в Солигорск в 15.52);
- № 6526 Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытием в Слуцк в 16.58).
В среду, 29 сентября, отменяется поезд региональных линий экономкласса № 6523 Осиповичи-Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытием в Солигорск в 11.48).
В четверг, 30 сентября, отменяются поезда региональных линий экономкласса:
- № 6523 Осиповичи-Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытием в Солигорск в 11.48);
- № 6524 Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытием в Осиповичи в 16.08);
- № 6527 Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытием в Слуцк в 16.59).