Поделитесь воспоминаниями о своих любимых учителях. Им будет приятно

В первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День учителя. Нынешние ученики могут поздравить и поблагодарить любимых учителей в стенах школы, а вот у тех, кто распрощался со школой давно, такой возможности нет.

«Кур'ер» решил помочь выпускникам разных лет сказать «спасибо» своим любимым учителям. Мы приглашаем вас поделиться школьными историями о них. Расскажите, чему они вас научили, какие знания дали, за что вы особенно благодарны любимым педагогам.

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Как это сделать:

До 27 сентября включительно присылайте ваши рассказы и благодарности на Viber 8 033 318 99 30 или на почту vika@kurjer.info. Если у вас есть фото любимого учителя, приложите к письму.

Укажите свои имя, фамилию, год выпуска, номер телефона.

Лучшие истории опубликуем на площадках газеты «Кур'ер».