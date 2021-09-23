Поделитесь воспоминаниями о своих любимых учителях. Им будет приятно

В первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День учителя. Нынешние ученики могут поздравить и поблагодарить любимых учителей в стенах школы, а вот у тех, кто распрощался со школой давно, такой возможности нет.
«Кур'ер» решил помочь выпускникам разных лет сказать «спасибо» своим любимым учителям. Мы приглашаем вас поделиться школьными историями о них. Расскажите, чему они вас научили, какие знания дали, за что вы особенно благодарны любимым педагогам.
Как это сделать:
- До 27 сентября включительно присылайте ваши рассказы и благодарности на Viber 8 033 318 99 30 или на почту vika@kurjer.info. Если у вас есть фото любимого учителя, приложите к письму.
- Укажите свои имя, фамилию, год выпуска, номер телефона.
Лучшие истории опубликуем на площадках газеты «Кур'ер».