В лесу под Слуцком заблудился пенсионер. Выйти ему помогли спасатели

Как сообщает МЧС, в среду, 22 сентября, вблизи агрогородка Вежи Слуцкого района заблудился мужчина. Его жена обратилась за помощью.

— Днём пенсионер ушёл в лес и заблудился, — рассказал первый заместитель начальника Слуцкого районного отдела по ЧС Виктор Василенка. — У потерявшегося с собой был мобильный телефон, и он сориентировал нас, где заезжал в лес. Поиски мы начали со стороны деревни Вежи. Проехав вглубь леса, мы сразу обнаружили его машину. Затем, подавая звуковые сигналы, проехали чуть дальше. Один из них мужчина и услышал. В медицинской помощи он не нуждался.

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Поиски проводили сотрудники МЧС, ГЛХУ «Слуцкий лесхоз», РОВД.