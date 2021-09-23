Накануне отопительного сезона особо остро стоит вопрос со счетами за коммунальные услуги. Поэтому стремление сэкономить расходы вполне оправдано. И если владельцы квартир зачастую ограничены централизованной котельной, то у частников подобная проблема не столько выражена.
А споры между газовым и электрическим котлами для отопления не прекращаются годами. Вы можете подробнее ознакомиться с газовыми котлами на teplo. by. Давайте разбираться в этом конфликте, рассматривая все «за» и «против».
Предмет сравнения
Рассматривать изделия «в вакууме» не будем, поскольку там не учитываются сдерживающие факторы. Но основные моменты затронем:
- стоимость «под ключ»;
- КПД и функционал;
- экономичность;
- простота эксплуатации;
- общий уровень безопасности.
Критически важный момент сравнения — наличие в доме точки подключения к центральному газопроводу. В противном случае альтернатив нет.
Из ключевых моментов котлов отметим следующее:
|Газ
|Электричество
|Принцип работы
|Теплоноситель нагревается за счёт сжигания топлива
|Теплоноситель нагревается напрямую за счёт сердечника
|Стабильность работы
|Давление газа не играет критическую роль. Важно его наличие
|Обязательно стабильное напряжение
|Безопасность эксплуатации
|«Соседство» с открытым пламенем, жёсткие требования к монтажу
|Простая установка, минимум профессиональных навыков, высокая защищённость
|Уровень КПД
|До 90% для классических и 98−100% для конденсационных
|100% у электродных, 95% у простых электрических
А дальше только модификации, форм-фактор, рабочие показатели, отапливаемая площадь, наличие трёхфазного ввода (для электрических) и не только.
Какая модель экономнее в долгосрочной перспективе
Что мы подразумеваем под экономией. В первую очередь стоимость топлива. Также затронем цену монтажа, проектной документации, ввода (для газовых), выделенной линии 380 В (для электрических).
Сравнение проведём в формате таблицы, так удобнее.
|Газ
|Электричество
|Стоимость топлива
|Предельно дешевле для России
|Итоговая цена выше. Частично компенсируется системами экономии, заменой тарифа на отопление
|Стоимость
|Дороже электрических на 40−300%. Зависит от мощности, количества контуров, объёма турбин и технического оснащения
|Относительно доступные
|Стоимость установки и обслуживания
|Для монтажа требуется специалист, без вариантов. Дополнительные траты: регистрация объекта в газовом хозяйстве, оформление проекта установки, подведение газопровода (при наличии магистрали поблизости). Далее — оплата стоимости потребляемого газа, периодическое заполнение системы теплоносителем
|Минимум затрат при условии покупки модели до 4−5 кВт. Свыше 6 кВт — обязательна установка выделенной линии 380 В с оформлением соответствующих разрешений. Дополнительные траты: оплата документации, услуг специалистов-электриков.
Далее — оплата стоимости электроэнергии по ранее оговорённому тарифу (рекомендуем оформить отопительный)
Мы намеренно не учли площадь дома, этажность, тип здания — эти моменты выносятся за скобки. Но если говорить языком цифр, то давайте смоделируем следующую ситуацию:
- площадь — около 100 м²;
- время года — зима;
- окна — металлопластик;
- стены герметичны, утечек тепла не предусмотрено.
Сегодня средняя стоимость газа по России — 6 рублей за «куб», электричества — 5 рублей за киловатт. Большой выбор электрокотлов для отопления на teplo. by.
Средний отопительный сезон длится 200−210 дней, мощность оборудования — 10 кВт (из расчёта 1 кВт на 10 кв. м площади).
- За сезон расход по газу составит 5600−6000 м³,
т. е.35−36 тысяч рублей;
- Для электричества показатель — 48−50 МВт, что выливается в 250 000 рублей.
Поэтому рассматривать электрокотёл рекомендуем только в качестве альтернативы. В этом случае переплата за комфорт оправдана.
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