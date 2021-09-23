Накануне отопительного сезона особо остро стоит вопрос со счетами за коммунальные услуги. Поэтому стремление сэкономить расходы вполне оправдано. И если владельцы квартир зачастую ограничены централизованной котельной, то у частников подобная проблема не столько выражена.

А споры между газовым и электрическим котлами для отопления не прекращаются годами. Вы можете подробнее ознакомиться с газовыми котлами на teplo. by. Давайте разбираться в этом конфликте, рассматривая все «за» и «против».

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Предмет сравнения

Рассматривать изделия «в вакууме» не будем, поскольку там не учитываются сдерживающие факторы. Но основные моменты затронем:

стоимость «под ключ»;

КПД и функционал;

экономичность;

простота эксплуатации;

общий уровень безопасности.

Критически важный момент сравнения — наличие в доме точки подключения к центральному газопроводу. В противном случае альтернатив нет.

Из ключевых моментов котлов отметим следующее:

Газ Электричество Принцип работы Теплоноситель нагревается за счёт сжигания топлива Теплоноситель нагревается напрямую за счёт сердечника Стабильность работы Давление газа не играет критическую роль. Важно его наличие Обязательно стабильное напряжение Безопасность эксплуатации «Соседство» с открытым пламенем, жёсткие требования к монтажу Простая установка, минимум профессиональных навыков, высокая защищённость Уровень КПД До 90% для классических и 98−100% для конденсационных 100% у электродных, 95% у простых электрических

А дальше только модификации, форм-фактор, рабочие показатели, отапливаемая площадь, наличие трёхфазного ввода (для электрических) и не только.

Какая модель экономнее в долгосрочной перспективе

Что мы подразумеваем под экономией. В первую очередь стоимость топлива. Также затронем цену монтажа, проектной документации, ввода (для газовых), выделенной линии 380 В (для электрических).

Сравнение проведём в формате таблицы, так удобнее.

Газ Электричество Стоимость топлива Предельно дешевле для России Итоговая цена выше. Частично компенсируется системами экономии, заменой тарифа на отопление Стоимость Дороже электрических на 40−300%. Зависит от мощности, количества контуров, объёма турбин и технического оснащения Относительно доступные Стоимость установки и обслуживания Для монтажа требуется специалист, без вариантов. Дополнительные траты: регистрация объекта в газовом хозяйстве, оформление проекта установки, подведение газопровода (при наличии магистрали поблизости). Далее — оплата стоимости потребляемого газа, периодическое заполнение системы теплоносителем Минимум затрат при условии покупки модели до 4−5 кВт. Свыше 6 кВт — обязательна установка выделенной линии 380 В с оформлением соответствующих разрешений. Дополнительные траты: оплата документации, услуг специалистов-электриков. Далее — оплата стоимости электроэнергии по ранее оговорённому тарифу (рекомендуем оформить отопительный)

Мы намеренно не учли площадь дома, этажность, тип здания — эти моменты выносятся за скобки. Но если говорить языком цифр, то давайте смоделируем следующую ситуацию:

площадь — около 100 м²;

время года — зима;

окна — металлопластик;

стены герметичны, утечек тепла не предусмотрено.

Сегодня средняя стоимость газа по России — 6 рублей за «куб», электричества — 5 рублей за киловатт. Большой выбор электрокотлов для отопления на teplo. by.

Средний отопительный сезон длится 200−210 дней, мощность оборудования — 10 кВт (из расчёта 1 кВт на 10 кв. м площади).

За сезон расход по газу составит 5600−6000 м³, т. е. 35−36 тысяч рублей;

35−36 тысяч рублей; Для электричества показатель — 48−50 МВт, что выливается в 250 000 рублей.

Поэтому рассматривать электрокотёл рекомендуем только в качестве альтернативы. В этом случае переплата за комфорт оправдана.

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