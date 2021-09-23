В пятницу, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Мы уверены, что и в пожилом возрасте можно прекрасно выглядеть, интересно проводить время, вести активный образ жизни. Приглашаем вас, дорогие читатели, поделиться фотографиями и историями о своих бабушках и дедушках, родственниках на пенсии.

Поделитесь их правилами жизни и секретами красоты и долголетия.

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Что нужно сделать:

До 27 сентября включительно прислать фото своих родственников-пенсионеров и рассказ о них на Viber 8 033 318 99 30 или на почту vika@kurjer.info.

Укажите свои имя, фамилию, номер телефона.

Лучшие истории опубликуем на площадках газеты «Кур'ер».