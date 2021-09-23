Довелось в сентябре по разным делам пребывать в Приозерске — одном из райцентров Ленинградкой области. Численность населения этого городка примерно в два раза меньше, чем в Слуцке, но чем-то он похож на наш город.

Недостатки в городском хозяйстве, которые бросаются в глаза, примерно схожие. Например, дома и помойки. Однако есть особенности, которые нашему городу не свойственны. Так, например, здесь практически не видать цветников, хотя климат позволяет разводить растения, какие мы привыкли видеть у себя повсеместно.

Для наглядности демонстрирую снимок, что сделал с крыльца местного городского банка, — ямы и огромные лужи, вдобавок заросший сорняками цветник. Состояние площадок для сбора мусора мало чем отличается. Но раздельного сбора мусора в Приозерске нет.

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«Показуха» как живучее явление сохранилась с советских времён. Вот рабочий пылесосом-воздуходувкой удаляет опавшую листву с асфальта во время сильного ветра.

Магазинов, пожалуй, больше. Но качество продуктов — хуже. Российская продукция ощутимо уступает белорусской по вкусовым свойствам. Это не только личное мнение, но и других моих земляков. Тем более что много раз приходилось бывать в соседней стране и есть с чем сравнивать. Когда еду в Россию, стараюсь как можно больше закупать провианта из Слуцка. В своей последней экспедиции по Северу использовал только свои запасы.

Обратил внимание на один положительный момент, которому искренне позавидовал. Это детские площадки, которых в Приозерске предостаточно. И они весьма многообразные, не похожи друг на друга. Они красивые и современные. Все характеризуются тем, что содержат много элементов, которые развивают силу и ловкость у малышей и ребят постарше. Будь в моём детстве такие сооружения, то с удовольствием играл бы на них.

Что и говорить, но в Слуцке дворовые детские уголки выглядят стандартно и однообразно. Так и хочется сказать — скучные, а многие просто старые, ещё со старых времён. И думаю, что с этим согласятся многие случчане. Хотелось, чтобы местная власть всё же отказалась от советских стереотипов и создавала привлекательные детские площадки.

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