Возле Слуцкого сахарорафинадного комбината стоят грузовики, судя по номерам, из разных областей Беларуси, в ожидании загрузки.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат принимает сахарную свёклу нового урожая. Как пишет «Слуцкий край», сейчас на предприятии перерабатывается 11 тысяч тонн сырья и производится не менее 800 тонн сахара в сутки. В прошлые годы комбинат перерабатывал 12 тысяч тонн свёклы в сутки.

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Как рассказали водители, с которыми «Кур'еру» удалось поговорить, в последнее время были сложности с уборкой свёклы: из-за дождей машины вязли в полях.

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