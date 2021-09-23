«Железная леди» Ангела Меркель покидает пост канцлера ФРГ. Факты о ней, которые мало кто знает

Европа замерла в ожидании итогов выборов в ФРГ, назначенных на 26 сентября. Ангела Меркель, правившая Германией и фактически Евросоюзом 16 лет, уходит на покой.

Кто станет главой правительства вместо Меркель, узнаем очень скоро. А пока приведём несколько интересных фактов о «железной леди».

1. Необычная иммиграция

Меркель родилась 17 июля 1954 года в семье необычных иммигрантов. Девичья фамилия Меркель — Каснер. Её отец был лютеранским священником, а мама имела польские корни. Их семья иммигрировала из Западной Германии в ГДР, где отец Меркель продолжал свою проповедническую миссию. Кстати, канцлер и сегодня привержена лютеранству и является постоянной прихожанкой этой церкви.

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2. Отличница и скромница с амбициями лидера

Меркель — умница и отличница в детстве и юношестве. Она была страстной фанаткой «Битлз» и активисткой, которая сочетала политику, учёбу и личные отношения. Успешно окончив университет, продолжила научную карьеру и защитила работу на научную степень.

3. Семья Меркель

Первый муж Меркель, фамилию которого она так и не сменила, оказался не тем, с кем она могла быть счастлива. Вскоре она вышла второй раз замуж за разведённого, с двумя детьми от бывшей жены, учёного Иоахима Зауэра. Их первая встреча произошла во время составления отзыва на научную работу юной Меркель. С тех пор они всегда вместе.

У супругов нет детей, а живут они крайне скромно, не любители шумных праздников и даже светских официальных мероприятий. Единственное публичное развлечение семьи — посещение оперы.

4. Любовь к кулинарии

Меркель любит французскую кухню, хотя не отказывается и от классических немецких блюд. Вообще, близкие к канцлеру люди говорят, что она совершенно неприхотлива в жизни, а тем более в еде. Каждое утро она встаёт рано и зачастую завтракает с мужем, которому готовит завтрак самостоятельно. Не против выпить с утра кофе.

The Guardian смогла узнать перечень любимых блюд канцлера: неострое лечо, шашлык, картофельный суп и форель.

Среди талантов Меркель можно назвать не только управление страной, но и умение готовить. Меркель — отличная хозяйка и, когда есть время, может испечь сливовый пирог, который у неё получает­ся особенно хорошо. Из напит­ков ей больше нравится красное вино, хотя не против за ужином выпить и белое. Крепкий алкоголь канцлер вообще не употребляет.

5. Сон и работа

Работа для Меркель — самое основное в жизни. Она не скрывает, что может уделять политике и государственным делам практически все 24 часа в сутки. Спит она немного, иногда до 4−5 часов в сутки, но зато может позволить себе отдых и длительный сон в выходные, на которые она, как правило, не планирует никаких дел.

6. Стильность — не её черта

Очень контрастно отличает Ангелу Меркель от европейских политиков из аристократии отсутствие специального стиля и холёности, дорогой одежды, макияжа и причёсок. Она всегда опрятна, но с минимальным макияжем, а иногда вообще без него. Не скрывает морщин на лице, а её одежда всегда состоит из брючного костюма на работе или привычного комплекта джинсов и клетчатой рубашки в выходные.

7. Канцлер — учёный

«Железная леди Германии» — физ­химик по образованию. Её неторопливая речь, своеобразная манера строить предложения и взвешенная оценка событий — всё это от науки, которой она всерьёз занималась. Проще говоря, в политике Меркель действует как самый настоящий учёный, но с должностью канцлера: она критически оценивает не только мнения советников, экспертов, взвешивает имеющиеся факты, но ставит под сомнение и своё видение. Так, собственно, и достигается научная истина.

8. Путь к политическому Олимпу

Вопреки расхожему мнению, что Меркель всегда была на коне в политике, серьёзный успех пришёл к ней в солидном возрасте. Она была избрана канцлером Германии в 51 год. До этого Меркель вполне могла достичь политического краха, поскольку не побоялась проявить принципиальность и раскритиковать шефа своей партии — Гельмута Коля — за корруп­ционный скандал.

Тогда её позицию некоторые партийцы восприняли как предательство. В то же время люди оценили смелый шаг политика и стали доверять ей ещё больше.

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