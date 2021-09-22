Три белорусских предприятия уже приступили к переработке сахарной свёклы нынешнего урожая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Белгоспищепром».

Скидельский сахарный комбинат начал производить сахар 11 сентября, Слуцкий сахарорафинадный комбинат — 14 сентября, Городейский сахарный комбинат — 18 сентября. Жабинковский сахарный завод планирует запустить производство 23 сентября.

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«Ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции нет. Наши ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 12,7 тысячи тонн, в том числе фасованного в тару для реализации торговым организациям — 725 тонн, — рассказал Анатолий Бубен, председатель концерна „Белгоспищепром“. — Также на сегодня из нового урожая произведено 12,8 тысячи тонн сахара. Суммарное суточное производство составляет 3 тысячи тонн. При запуске всех четырёх заводов это будет уже без малого 5 тысяч тонн в сутки. Что касается поставок сахара в торговые сети, то они осуществляются с учётом заявок потребителей».

«Кур'ер» напоминает, что ранее Слуцкий сахарорафинадный комбинат традиционно начинал сезон переработки свёклы в первых числах сентября. Например, в 2020 году комбинат запустился 3 сентября. А в этом году столкнулся со сложностями.

В середине сентября покупатели и торговля в Слуцком районе рассказывали о нехватке сахара в некоторых магазинах.

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