Сегодня около остановки «Молодёжный центр» стала свидетелем такого случая. Молодая женщина, схватив за руку девочку лет восьми, ринулась перебегать улицу Ленина прямо между идущими на скорости машинами.

Чуть не попав под колёса проезжавшего автомобиля милиции, она преспокойно встала на автобусной остановке.

Машина милиции, конечно, остановилась. Сотрудник подошёл к женщине и стал говорить, что она нарушила правила и подвергала опасности жизнь ребёнка. Он сказал, что всё записано на видеорегистратор.

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А женщине — пофиг! «И что? — ответила она. — Я тороплюсь!» Даже не стала объясняться или извиняться, а просто отвернулась от него. Девочка стояла рядом и смотрела на мать.

Милиционер ещё продолжал что-то говорить, но женщина не реагировала. Когда он пошёл, видимо, за документами, чтобы составить протокол, она вместе с девочкой просто пошла прочь.

На остановке стояло много людей. Кто-то сказал: «Во мамаша! А если бы сбили? Тогда бы помощи просила!»

Я подумала, что урок девочка усвоила. В следующий раз она побежит через дорогу уже одна. А что? Объяснение понятное: «Как мама!»

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