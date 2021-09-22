Профилактические медосмотры приостановлены в Беларуси. А поликлиники и больницы переходят на режим работы в эпидемиологический период, обусловленный повышением заболеваемости инфекцией COVID-19 и ОРИ. Об этом говорится в приказе Минздрава № 1141 от 21 сентября 2021 года, размещённом на сайте Минздрава.

Исключение составляют медицинские осмотры, проводимые в порядке, установленном Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, утверждённой постановлением Минздрава № 74 от 29 июля 2019 года.

Проведение профилактических медосмотров приостанавливается до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. Принимать решение о приостановлении и (или) возобновлении плановой госпитализации будут на местах самостоятельно с учётом складывающейся эпидситуации и возможностей организаций здравоохранения.

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РНПЦ продолжат работать в обычном режиме с учётом профиля оказания специализированной медицинской помощи.

Этим же приказом внесены изменения в проведение семинаров, конференций, съездов и др. Специалисты, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, могут принимать участие в работе мероприятий в очном режиме. Те, кто не завершил курс вакцинации, будут участвовать в мероприятиях онлайн.

Приказ Министерства здравоохранения № 1018 от 30 сентября 2020 года «О порядке работы организаций здравоохранения в условиях заболеваемости инфекцией COVID-19» признан утратившим силу.