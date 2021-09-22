«Холодильник — итальянского производства». В Лиде открылся частный морг

В Лиде открыли частный морг с ритуальным залом. Его реклама появилась на сайте газеты «Принеманские вести». Сообщается, что такого оборудования, как там, в Беларуси «больше ни у кого нет».

Частный морг предназначен для того, чтобы хранить тело и готовить его к погребению. Вскрытие там не проводят.

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«Иногда бывают случаи, когда на похороны нужно ждать родственников издалека или погребение нужно отложить на несколько дней. Что в таком случае делать с умершим? Выход в такой ситуации есть. Ведь в холодильнике частного морга /…/ тело может лежать столько времени, сколько понадобится», — пишет автор статьи.

«Этот холодильник — итальянского производства. В Беларуси больше нигде таких нет. Он разделён на 6 секций. А это значит, что в нём одновременно могут храниться тела шести умерших отдельно друг от друга. Для каждого умершего — своя регулировка параметров», — рассказывают владельцы морга.

При подготовке тела к погребению здесь «используются специальные препараты производства Италии».