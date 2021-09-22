Что за здание планируют построить на огороженном участке за больницей в Слуцке

Возле больницы в Слуцке в 1-м переулке Чайковского планируют построить арендный дом. Об этом «Кур'еру» рассказал Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района.

Стройка пока не ведётся.

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«Пока идёт выделение земельного участка и прохождение экспертизы. Так что мы приостановили строительство, — пояснил директор УКС. — Решается вопрос о включении в план финансирования на следующий год».

По словам Игоря Родионова, если решение об арендном доме на этом месте принято не будет, то здание построят как жилой дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий по Указу № 240. Квартиры в таком случае покупаются в кредит, частично погашаемый государственной субсидией.

Заказчиком строительства выступит УКС, а подрядчик, который построит дом, ещё не определён. Конструкции, которые сейчас есть на участке, монтировал Солигорский ДСК.

Если финансирование будет открыто в следующем году, то дом могут сдать приблизительно в 3-м квартале 2022 года.