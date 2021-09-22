Личное мнение случчанки ко Всемирному дню без автомобиля. Автомобиль – это экономно или затратно

Так уж вышло, что ко Всемирному дню без автомобиля я «подготовилась» основательно, хоть и ненамеренно. Накануне разрядился аккумулятор в моём авто. Просто случайно оставила на ночь включёнными габариты. Случились ещё кое-какие мелочи, и в итоге я даже не на день, а на несколько дней осталась без машины.

Поэтому на редакционном совещании постановили, что я, как никто другой, подхожу в качестве эксперта по этой теме.

О деньгах

У меня водительские права уже три года. Но полноценно ездить, в том числе одной, я стала только в конце этого лета. Живу на «Сахарном», работаю в центре города, преподаю йогу на «Чехова». И получается, что мне сначала надо ехать на работу, потом с работы домой, из дома — на Чехова, с Чехова — домой. Итого — 4 поездки в день.

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На автобусе я не езжу с начала пандемии коронавируса. Если нет машины — такси в помощь.

Средние расценки на мои поездки на такси:

Дом — работа — дом — 6,6 рубля;

Дом — студия — дом — 11 рублей.

Получается, что я накатываю в день на такси минимум 17,6 рубля. Умножаем на минимум 20 рабочих дней, выходит 352 рубля. Конечно, я могу один день поработать дома, а в другой меня могут подвезти на йогу и забрать с неё. Но счёт такой.

А на машине на мои разъезды мне хватает 10 рублей на три дня. Это в среднем 66 рублей на 20 дней.

О времени

Ещё есть время — тоже ценный ресурс. Если мне нужно к определённому времени прибыть в студию или на работу, я вызываю такси за 40 минут, чтобы оно доехало за 20 минут и за 20 минут я добралась туда, куда мне надо. В итоге четыре поездки в день — это 1 час 20 минут ожидания такси.

В месяц — это 26 часов. Сутки. За эти сутки можно многое успеть.

Мои выводы

Если человек ведёт активный образ жизни, ему надо быть мобильным. Машина помогает в этом, а также существенно снижает растраты — и по времени, и по деньгам. Конечно, ездить на автобусе экономнее, но не в плане времени и удобств.

В тёплое время года можно ездить на велосипеде — экологично и бесплатно. Однако этим летом велосипед как транспорт мне не зашёл.

Можно ходить пешком, и я иногда такое практикую. Тоже бесплатно, хотя дольше по времени, но можно совместить с полезным и приятным, например, с прослушиванием аудиокниги.

Но для меня на данный момент машина — бюджетный, удобный и быстрый транспорт. Ремонт, обслуживание (мойка, пылесос и так далее) я не беру в расчёт, ведь не каждый день этим приходится заниматься