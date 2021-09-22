Асфальта не будет, но грузовой транспорт с деревенских улиц уберут. Кто и как будет контролировать это решение в деревне под Слуцком

Семь лет жители улицы Садовой в деревне Селище жалуются власти, что задыхаются от пыли и опасаются ходить по улице из-за сплошного потока тяжёлой сельхозтехники, которая постоянно движется возле домов. Они обращались даже в Администрацию президента. В августе «Кур'ер» писал, как в деревне Селище прошла встреча сельчан с представителями районной власти и какие обещания они получили. Мы связались с жительницей деревни, чтобы узнать, решилась ли их проблема.

Проблему обещали решить

Напомним, что в ходе встречи приехавшие руководители разного уровня спросили у жителей, какое решение вопроса предлагают они. После обсуждения сошлись во мнении, что нужно покрыть дорогу асфальтом и убрать с неё тяжёлую технику.

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Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов, пообещала, что к концу года вопрос решится. «Однозначно обещаю, что данная улица будет не в том исполнении, в котором она сейчас. /…/ Эта улица у вас самая проблемная, мы это увидели воочию. Мы это увидели не через фотографию, а сами посчитали, сколько машин тут идёт. Я вам благодарна, что вы этот вопрос подняли, а наша задача — чтобы мы не голословно к концу года этот вопрос решили», — заверила она.

Председатель райсовета депутатов пообещала также сообщить о принятом решении Юлии, одной из активных участников встречи, после 8 сентября.

Какие ответы получили жители

«Кур'ер» поговорил с Юлией, и вот что она рассказала.

«Пока ничего не изменилось. Как ездили тракторы, комбайны и грузовики, так и ездят. Я созвонилась с Натальей Александровной Овсянниковой. Она ответила, что Слуцкий сыродельный комбинат, чей филиал расположен в деревне Селище, на обращение депутатов покрыть дорогу асфальтом ответил отказом. Причина этого — отсутствие средств. Поэтому было принято решение поставить дорожные знаки, запрещающие проезд сельхозтехники по деревенским улицам. Контролировать установку знаков будет Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по строительству и архитектуре», — рассказала Юлия. Женщина связалась с Александром Хоревичем во вторник, 21 сентября. Зампред Слуцкого райисполкома пояснил, что дорожные знаки, запрещающие проезд грузовой техники по всем улицам деревни Селище, должны установить к 1 октября. Первое время, по договорённости со Слуцкой ГАИ, выполнение нововведений будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции. В дальнейшем, если жители увидят тяжёлую технику на улицах, они должны фиксировать этот факт и сообщать в ГАИ.

Юлия также рассказала, что получила официальные ответы от Минского облисполкома на обращения жителей Селище. Там, в частности, написано, что «принято решение об установке дорожных знаков на перекрёстках в деревне Селище „Движение грузовых автомобилей запрещено“ /…/. Направлено предписание КУП „Слуцкое ЖКХ“ на установку вышеуказанных дорожных знаков». Асфальтирование улиц в 2021 году не предусмотрено.

В ответе также сказано, что обращение остаётся на контроле Минского облисполкома.

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