Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 23 сентября. Обзор

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О войне, большой любви и секретах долголетия

Как необычный педагог готовит ребят к армии

«Весной и осенью здесь грязища по колено»

О мифах про потенцию, признаках и причинах снижения тестостерона

В самоизоляции начала рисовать

Записки очевидца: о коммерческом училище

На Стародорожчине, в деревне Верхутино, расположенной рядом с одноимённой железнодорожной станцией, есть собственные долгожители. Одна из них — Александра Михайловна Турец. 25 сентября ей исполняется 95 лет.В начавшемся учебном году во всех школах с наполнением 50 и более учащихся в учебный процесс вводится курс военно-патриотического воспитания. Дети и взрослые по-разному воспринимают новшество. «Кур'ер» узнал, как это дело поставлено в солигорской школе. Алла Макаревич, заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования № 2, познакомила коррес­пондента «Кур'ера» с корифеем военно-патриотического воспитания Александром Михнюком.Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у сельчан во время поездки в деревню Чижовка Слуцкого района.Почему для мужчины так важен уровень тестостерона и как поддерживать его в нормальном состоянии, можно ли повысить активность сперматозоидов? На эти и другие вопросы отве­тил уролог-андролог, кандидат медицинских наук Алексей Жернов.Валентина Горбунович на пенсии, живёт в деревне Вынищи. Когда началась пандемия, женщина решила сидеть дома. Чтобы занять себя, стала рисовать. И сейчас это увлечение она называет любимым и не собирается прекращать. Валентина рассказала «Кур'еру», сколько у неё картин, и показала свои работы.

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний В.А. Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края» (nasledie-sluck.by), где можно прочитать все части.