Ликвидация коллекций обуви прошлых лет в магазине № 7 «Промтовары» КУП «Слуцкторг»

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В магазине № 7 «Промтовары» КУП «Слуцкторг» (г. Слуцк, ул. Ленина, 195)

Удар по ценам!

Ликвидация коллекций обуви прошлых лет.

Успей купить свою пару!

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Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555