Какие грибы «водятся» в осеннем лесу. Жительница Слуцка поделилась фото

Отдел новостей
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Случчанка Ольга прислала в «Кур'ер» фотографии грибов, которые растут сейчас в лесах под Слуцком. А вы любите «тихую охоту»? Делитесь снимками своего «улова» в наших соцсетях.

Какие грибы «водятся» в осеннем лесу. Жительница Слуцка поделилась фото
Фотографии предоставлены Ольгой
Какие грибы «водятся» в осеннем лесу. Жительница Слуцка поделилась фото

Какие грибы «водятся» в осеннем лесу. Жительница Слуцка поделилась фото

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Какие грибы «водятся» в осеннем лесу. Жительница Слуцка поделилась фото