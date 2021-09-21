Горожанин выращивает в деревне под Слуцком 74 сорта винограда, посвящая этому занятию один день в неделю

Олег Богдашиц живёт в Солигорске, а в деревне Серяги под Слуцком выращивает виноград. За семь лет, с тех пор как он занимается виноградом, мужчина развёл на своём участке 74 сорта. Он рассказал «Кур'еру», с каких сортов началось его увлечение, сколько времени посвящает виноградарству и где берёт новые саженцы.
«Я живу в Солигорске и работаю фрезеровщиком. А родился в Серягах, здесь остался родительский дом, — рассказал Олег Богдашиц. — Все выходные провожу там — занимаюсь любимыми занятиями. Там у меня виноград, пчёлы, помидоры и другие овощи. Я любитель винограда и любитель-пчеловод. Пчёлы не мешают винограду, виноград не мешает пчёлам, они прекрасно соседствуют друг с другом.
Виноградом заинтересовался случайно
К разведению винограда пристрастился семь лет назад. Приехал к знакомому покупать рассаду и увидел у него виноград. Купил два кустика — сорта «Дублянский» и «Сэлэ». До этого момента считал, что в Беларуси растёт и вызревает только «Изабелла». На следующий год «Дублянский» дал плоды — маленькие, но вкуснющие. И понеслось!
На одном участке — 74 сорта
В Серягах у меня 20 соток. Конечно, земля не вся под виноградом. На участке ему отдано четыре ряда. Все сорта разные, но некоторых, особо полюбившихся мне, — по два. Все они прекрасно развиваются, не переопыляются.
Есть у меня ещё «школка» винограда. Это вроде питомника, где из черенков винограда выращиваются саженцы. Для последующей высадки они там проходят реабилитацию и пока плодов не дают. Это как ребёнок в детском саду.
Черенки новых сортов я покупаю по Беларуси у таких же любителей, как я. Это дешевле, чем выписывать из-за границы. Иногда получается много пересортицы, потому что люди не всегда говорят правду и присылают совсем другие черенки.
За это время у меня появилось много знакомых виноградарей.
Уход за виноградом — тяжёлый труд
Виноград требует постоянного ухода. Иначе не будет плодов, он начнёт болеть. Нужно правильно его обрезать, проводить зелёные операции, обрывать листья. Такой уход — довольно тяжёлый труд. Один день в неделю я целиком посвящаю уходу за виноградом, а второй день — пчёлам. Работаю на участке один. У детей возможности помогать нет, им некогда.
Зимой практически весь виноград укрываю, кроме нескольких морозостойких кустов. Его я снимаю со шпалеры и прижимаю к земле.
Виноград выращиваю в открытом грунте. Чтобы сделать для винограда теплицу, нужны большие средства, которые, считаю, себя не оправдывают. Для себя занимаюсь укоренением черенков винограда по методу Радчевского. Это довольно интересный способ, потому что видишь весь процесс: как появляются корешки, листики. В этом году я «школку» высадил в открытом грунте. Посадил 90 штук, и 80 — укоренились. Это был у меня пробный вариант, по результатам вижу, что это перспективно.
А что с урожаем
Точное количество урожая в килограммах назвать не могу, не считал. Виноград раздаю друзьям, знакомым, угощаю, делаю вино, изюм. Окружающие по-разному реагируют на мою любовь к этому делу: одни восхищаются, интересуются, другие не понимают, считают, что дурак.
В планах — заняться селекцией
Я пока не занимаюсь селекционированием. Покупаю новые сорта, пробую прививать их на старые плодоносящие кусты. В этом году уже прививал чёрный к зелёному, зелёный к зелёному. Всё получилось, понравился сам процесс и результат. Вот когда выйду на пенсию, тогда, возможно, и займусь селекцией".