Горожанин выращивает в деревне под Слуцком 74 сорта винограда, посвящая этому занятию один день в неделю

Олег Богдашиц живёт в Солигорске, а в деревне Серяги под Слуцком выращивает виноград. За семь лет, с тех пор как он занимается виноградом, мужчина развёл на своём участке 74 сорта. Он рассказал «Кур'еру», с каких сортов началось его увлечение, сколько времени посвящает виноградарству и где берёт новые саженцы.

«Я живу в Солигорске и работаю фрезеровщиком. А родился в Серягах, здесь остался родительский дом, — рассказал Олег Богдашиц. — Все выходные провожу там — занимаюсь любимыми занятиями. Там у меня виноград, пчёлы, помидоры и другие овощи. Я любитель винограда и любитель-пчеловод. Пчёлы не мешают винограду, виноград не мешает пчёлам, они прекрасно соседствуют друг с другом.

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Виноградом заинтересовался случайно

К разведению винограда пристрастился семь лет назад. Приехал к знакомому покупать рассаду и увидел у него виноград. Купил два кустика — сорта «Дублянский» и «Сэлэ». До этого момента считал, что в Беларуси растёт и вызревает только «Изабелла». На следующий год «Дублянский» дал плоды — маленькие, но вкуснющие. И понеслось!

На одном участке — 74 сорта

В Серягах у меня 20 соток. Конечно, земля не вся под виноградом. На участке ему отдано четыре ряда. Все сорта разные, но некоторых, особо полюбившихся мне, — по два. Все они прекрасно развиваются, не переопыляются.

Есть у меня ещё «школка» винограда. Это вроде питомника, где из черенков винограда выращиваются саженцы. Для последующей высадки они там проходят реабили­тацию и пока плодов не дают. Это как ребёнок в детском саду.

Черенки новых сортов я покупаю по Беларуси у таких же любителей, как я. Это дешевле, чем выписывать из-за границы. Иногда получается много пересортицы, потому что люди не всегда говорят правду и присылают совсем другие черенки.

За это время у меня появилось много знакомых виноградарей.

Уход за виноградом — тяжёлый труд

Виноград требует постоянного ухода. Иначе не будет плодов, он начнёт болеть. Нужно правильно его обрезать, проводить зелёные операции, обрывать листья. Такой уход — довольно тяжёлый труд. Один день в неделю я целиком посвящаю уходу за виноградом, а второй день — пчёлам. Работаю на участке один. У детей возможности помогать нет, им некогда.

Зимой практически весь виноград укрываю, кроме нескольких морозостойких кустов. Его я снимаю со шпалеры и прижимаю к земле.

Виноград выращиваю в открытом грунте. Чтобы сделать для винограда тепли­цу, нужны боль­шие средства, кото­рые, считаю, себя не оправдывают. Для себя занимаюсь укоренением черенков винограда по методу Радчевского. Это довольно интересный способ, потому что видишь весь процесс: как появляются корешки, листики. В этом году я «школку» высадил в открытом грунте. Посадил 90 штук, и 80 — укоренились. Это был у меня пробный вариант, по результатам вижу, что это перспективно.

А что с урожаем

Точное количество урожая в килограммах назвать не могу, не считал. Виноград раздаю друзьям, знакомым, угощаю, делаю вино, изюм. Окружающие по-разному реагируют на мою любовь к этому делу: одни восхищаются, интересуются, другие не понимают, считают, что дурак.

В планах — заняться селекцией

Я пока не занимаюсь селекционированием. Покупаю новые сорта, пробую прививать их на старые плодоносящие кусты. В этом году уже прививал чёрный к зелёному, зелёный к зелёному. Всё получилось, понравился сам процесс и результат. Вот когда выйду на пенсию, тогда, возможно, и займусь селекцией".