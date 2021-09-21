Серо, пасмурно… Дождь в раздумье: то принимается идти, то стихает. Как говорится, хороший хозяин в такую погоду собаку из дома не выгонит. Корреспонденты «Кур'ера» вчера и сегодня сделали несколько картинок из жизни города в плохую погоду.

Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
В городе пустынно. Фото: Олеся Белая
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
На рынке жизнь есть, хотя и менее оживлённая. Фото: Александр Шелехов
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
Если есть цель купить, то дождь не помеха. Фото: Александр Шелехов
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
По тротуарам ходить небезопасно. Того и гляди — окатят водой. Фото: Александр Шелехов
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
В городском парке тоже настроение пасмурное, хоть и приукрашенное жёлтой листвой. Фото: Александр Шелехов
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
Но работу не останавливает даже плохая погода. Фото: Олеся Белая
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
В 11-м городке вовсю идёт капитальный ремонт дома. Фото: Сергей Довгань
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
С остановки «Торговый центр» исчезли даже коты, которых обычно тут несколько. Фото: Сергей Довгань
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
Берёзы ещё зелёные, но уже проблёскивают «седые» пряди. Фото: Сергей Довгань
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
Но и в пасмурный день есть чем полюбоваться. Фото: Александр Шелехов
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
Некоторые растения только набирают цвет. Фото: Елена Бадьина
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
Река словно замерла, по дну стелются водоросли. Нет привычных рыбаков. Фото: Елена Бадьина
Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото
Вид с окраины Слуцка на деревню Ячево. Фото: Сергей Довгань