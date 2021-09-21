Что происходит в Слуцке в плохую погоду. Фото

Серо, пасмурно… Дождь в раздумье: то принимается идти, то стихает. Как говорится, хороший хозяин в такую погоду собаку из дома не выгонит. Корреспонденты «Кур'ера» вчера и сегодня сделали несколько картинок из жизни города в плохую погоду.