В бараке на Вечеркевича в Слуцке всё ещё живут две семьи, хотя дом уже расселили. Там не включат отопление

Барак на Вечеркевича в Слуцке должны были расселить до 11 сентября. Но там до сих пор живут ромская семья Брилевич и белорусская — Фоминых. Они сказали «Кур'еру», что недовольны жильём, предоставленным взамен старого.

Что случилось

Дом без удобств по адресу улица Вечеркевича, 40 признали непригодным для проживания 11 сентября 2020 года решением Слуцкого райисполкома. Он подлежал расселению в течение года. То есть до 11 сентября 2021-го.

В пятницу, 17 сентября 2021 года, корреспондент «Кур'ера» зашла в барак и увидела, что там всё ещё живут две семьи: Нины Брилевич и Галины Фоминых.

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Почему осталась семья Галины Фоминых

Летом Галина Фоминых, которая живёт в квартире № 3, показала корреспонденту «Кур'ера» арендное жильё, которое ей, дочери и двум внучкам выделили взамен барака.

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Галина Иосифовна сказала, что недовольна. По её словам, новая квартира по площади на 3 квадратных метра меньше, чем та, что в бараке. Кроме того, семье не понравилось, что жильё — не новое, с деревянными окнами и различными недостатками. Через полтора месяца после получения арендной квартиры семья отказалась от неё. За эти полтора месяца, по словам Галины Фоминых, они заплатили за аренду 345 рублей.

Теперь Галина Иосифовна и её дочь требуют от властей, чтобы им дали другую квартиру, большей площади и лучшего качества. Но, по словам женщины, ей отвечают, что других квартир нет.

Что говорит Нина Брилевич

Ромка Нина Брилевич в бараке живёт в арендной квартире № 7. Подробно о ней «Кур'ер» писал в апреле. Женщина сейчас ютится в двух комнатах с шестью домочадцами: детьми, внуками и правнучкой. У Брилевич был долг по пене — около 1 000 рублей, и райисполком рассматривал вопрос о списании этого долга. Вероятно, его списали, так как новую арендную квартиру ромской семье всё же выделили.

Нина Тимофеевна рассказывает, что ей уже дали ключи от новой арендной двухкомнатной квартиры. «Но там комнатки маленькие, — говорит Брилевич. — Как переселиться такой семьёй? И ещё аренда. Где я возьму деньги?»

Обе женщины сказали, что боятся, что им сейчас не включат отопление, так как дом идёт под снос.

Комментарий райисполкома

Вероника Трунова, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома, ещё в апреле объясняла: независимо от того, сколько человек зарегистрировано в квартире, предназначенной под снос, взамен всё равно дадут квартиру приблизительно такой же площади. Даже на 12 прописанных. Потому что так положено по законодательству.

Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, пояснил «Кур'еру», что жильё жителям барака предоставили ещё до его прихода на эту должность. Также он сказал, что дом не готовили к осенне-зимнему периоду, и отопление там этой осенью не включат.

«Кур'еру» за полтора дня не удалось дозвониться до Вероники Труновой, чтобы попросить у неё комментарий об этой ситуации, а также спросить, списали ли долг по пене Нине Тимофеевне и предложат ли семье Фоминых арендную квартиру ещё раз.

Что известно о других жильцах

из квартиры(социальная «однушка» в бараке) переселили в социальную однокомнатную квартиру в многоэтажке. Она переехала туда несколько месяцев назад.

Из квартиры № 2 жильцов около двух лет назад выселили за нарушения. Соседи сказали, что долг по «коммуналке» там составляет около 3 800 рублей.

Розе Голубевой и её мужу из квартиры № 4 выделили арендное жильё и компенсацию, положенные по закону. Роза рассказала «Кур'еру», что ей дали очень хорошую квартиру в новом доме, но она от неё отказалась, чтобы не платить аренду. Семья Голубевых переехала в Гомель.

Жительницы квартиры № 6, по словам соседей, также получили арендную квартиру, но отказались от неё. Они переехали в другое жильё.

Судьба ещё двух из восьми квартир барака «Кур'еру» неизвестна.

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