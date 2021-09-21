История знакомства одной слуцкой пары.

Илья и Ольга Гардейчик

Молодожёны познакомились в 2018 году в слуцком кафе. Илья пришёл туда отдохнуть с друзьями, и ему очень понравилась сотрудница заведения. Парень не растерялся и познакомился с девушкой. Первое свидание у пары было спустя месяц после знакомства.

Предложение Илья сделал в домашней обстановке с букетом цветов и кольцом. «Я сильно не удивилась, потому что знала об этом. Но всё равно было очень приятно. Без раздумий ответила: „Да“», — рассказывает невеста.

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Медовый месяц молодожёны хотят отложить до лета, планируют поехать по красивым местам Беларуси.