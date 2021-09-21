Во дворе жилого дома через окно наблюдал за работой экскаватора. Работа шла довольно тонкая: то плитку старую поднять, то подрезать ковшом грунт под новый тротуар, то выбранный грунт засыпать привезённым песком и разровнять.

В работе техники чувствовалось мастерство машиниста. Наступил обеденный перерыв, во дворе стало тихо. Я вышел. Как старого механизатора, меня тянуло познакомиться с машинистом экскаватора.

«Зовут меня Алексей Алехнович. Все Алехновичи, да ещё Ермаковичи родом из Гоцка, что на юге Солигорщины. Ещё не так давно в Гоцке проживало более тысячи человек трудоспособного населения. Уже давно колхоз ликвидировали. Вот и поползли мы по белому свету в поисках счастья, а точнее, зарплаты, — рассказал Алексей, усмехаясь с горечью. — В 16 лет первый раз сел за рычаги экскаватора. На многих моделях советского производства работал. Но по качеству изготовления другой такой техники, как эта, не было. Она изготовлена в Америке».

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Мужчина указал на стоящий рядом экскаватор.

«Я 15-й год работаю в управлении механизации и специального строительства. Строил Кричевский цементный завод, на стройплощадке нового города Красный Камень под Минском трудился. И никогда машина не подводила. Уйду на пенсию, долго буду вспоминать её», — сказал Алексей.

На вопрос, есть ли у него квартира в городе, мужчина ответил, что нет. «Есть койко-место в общежитии. Пять дней работаю, потом на два дня уезжаю в деревню. В деревне у меня свой дом. Там ждёт меня жена. Она моложе меня, но тоже уже на пенсии. Приезжаю и помогаю по хозяйству. Мы вырастили пятерых детей. Дети взрослые, уже разъехались. Будем жить на пенсии, своим хозяйством заниматься.

Нынче в строительстве как: серьёзных объектов не строим, потому и зарплаты достойной нет".