В Слуцком районе начинают включать отопление

Отдел новостей
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С 21 сентября в Слуцком районе поэтапно подключают отопление, сообщил «Слуцкий край».

В первую очередь подключат детские сады, школы, медицинские учреждения. Затем — жилой фонд, административные и производственные здания.

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