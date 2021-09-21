Как получить справку в школе, в каких случаях слуцкие дети ездят бесплатно. Разъясняет начальник управления по образованию

В понедельник, 20 сентября, «Кур'ер» опубликовал материал «В Слуцке школьнику не дают справку для бесплатного проезда. Законно ли это». Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, сказал «Кур'еру», что после публикации в управление звонили с просьбами пояснить некоторые моменты, касающиеся бесплатного проезда школьников.

Андрей Неделько разъяснил, как выдают школьные справки, а также рассказал о подвозе и льготах для сельских учащихся.

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Как выдают справки

«Учреждение образования обязано выдать обучающемуся справку по требованию, — сказал Андрей Неделько. — Для получения справки родители либо ребёнок должны в учреждение образования обязательно предоставить фотографию. Справки выдаются установленного образца. Этими справками пользуются по месту требования.

Справки мы выдаём всем. Пусть родители подойдут к директору или в администрацию с фотографией и всё получат".

Подвоз и льготы сельских школьников

«Сельских детей в сельские учреждения образования мы либо бесплатно подвозим школьными автобусами, — добавил Андрей Васильевич, — либо выдаём проездные билеты на автобусы пригородного сообщения.

Каждый сельский населённый пункт является зоной обслуживания определённой школы. Для этой школы мы организовываем бесплатный подвоз.

Но если дети из сельского населённого пункта учатся в городе Слуцке, они ездят на автобусах пригородного сообщения платно. По Кодексу об образовании родители имеют право выбора учреждения образования для своего ребёнка. Но в городе сельские школьники платят за проезд".

Льготы для городских детей

Напомним, что городские школьники в городских автобусах ездят бесплатно при наличии справки из учреждения образования с 1 сентября по 30 июня.

В Слуцком автобусном парке № 2 «Кур'еру» пояснили, что перевозчик в данном вопросе руководствуется решением Миноблисполкома № 152 от 15 сентября 2016 года.

Также в автопарке сказали, что для кондуктора в Слуцке не принципиально, куда, зачем и в какое время едет школьник. Главное — это наличие справки о том, что ребёнок является учащимся учреждения общего среднего образования. Если есть справка — он едет бесплатно, в том числе на кружки.