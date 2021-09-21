У многих дома валяются старые зонты, лежат без дела, скапливаются. Был такой сломанный зонт и у меня. Я решила сделать из него так популярную сейчас экосумку, ведь ткань прочная и красивая. К тому же она не промокает.

1. Сначала я отпорола со старого зонта всю ткань. Полотнище зонта сшито из треугольников. Я аккуратно их разрезала по швам, убрала нитки, разгладила и выровняла края. У меня из зонта получилось 8 треугольников, значит, этого хватит на две сумки.

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2. На одну сумку понадобится четыре треугольника. Их нужно собрать, прикладывая узкий конец к широкому.

3. Сшиваем все четыре треугольника с лицевой стороны, и получается большой прямоугольник — заготовка для сумки.

4. Затем выворачиваем его наизнанку, прошиваем ещё раз, чтобы спрятать и укрепить швы.

5. Для ручек можно использовать ленту, верёвку, у кого что есть под руками. Длина каждой примерно 30 см. На расстоянии 6 см от каждого края пришиваем ручки, загибая одновременно внутрь край сумки.

6. Ручки усиливаем швом крест-накрест, чтобы держались прочно.

7. Прострачиваем низ также двумя строчками: сначала сложив края изнаночными сторонами, и, вывернув, закрываем шов, прострачивая ещё раз. Чтобы придать объём дну, можно застрочить углы треугольниками с изнаночной стороны.

На изготовление одной сумки потребуется час-полтора.