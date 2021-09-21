У многих дома валяются старые зонты, лежат без дела, скапливаются. Был такой сломанный зонт и у меня. Я решила сделать из него так популярную сейчас экосумку, ведь ткань прочная и красивая. К тому же она не промокает.

1. Сначала я отпорола со старого зонта всю ткань. Полотнище зонта сшито из треугольников. Я аккуратно их разрезала по швам, убрала нитки, разгладила и выровняла края. У меня из зонта получилось 8 треугольников, значит, этого хватит на две сумки.

Случчанка из старого зонта сшила экосумку. Она пошагово рассказала, как это сделать

Реклама
2. На одну сумку понадобится четыре треугольника. Их нужно собрать, прикладывая узкий конец к широкому.
Случчанка из старого зонта сшила экосумку. Она пошагово рассказала, как это сделать
3. Сшиваем все четыре треугольника с лицевой стороны, и получается большой прямоугольник — заготовка для сумки.
Случчанка из старого зонта сшила экосумку. Она пошагово рассказала, как это сделать
4. Затем выворачиваем его наизнанку, прошиваем ещё раз, чтобы спрятать и укрепить швы.
Случчанка из старого зонта сшила экосумку. Она пошагово рассказала, как это сделать
5. Для ручек можно использовать ленту, верёвку, у кого что есть под руками. Длина каждой примерно 30 см. На расстоянии 6 см от каждого края пришиваем ручки, загибая одновременно внутрь край сумки.
Случчанка из старого зонта сшила экосумку. Она пошагово рассказала, как это сделать

6. Ручки усиливаем швом крест-накрест, чтобы держались прочно.На расстоянии 6 см от каждого края пришиваем ручки, загибая одновременно верх.

7. Прострачиваем низ также двумя строчками: сначала сложив края изнаночными сторонами, и, вывернув, закрываем шов, прострачивая ещё раз. Чтобы придать объём дну, можно застрочить углы треугольниками с изнаночной стороны.
Случчанка из старого зонта сшила экосумку. Она пошагово рассказала, как это сделать
На изготовление одной сумки потребуется час-полтора.