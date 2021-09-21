В Слуцке в 11-м городке ремонтируют мост через Случь, движение затруднено. Фотофакт

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Как сообщает корреспондент «Кур'ера», в 11-м городке в Слуцке ремонтируют мост через реку Случь.

Работы идут на проезжей части, так что движение затруднено.

В Слуцке в 11-м городке ремонтируют мост через Случь, движение затруднено. Фотофакт
Фотографии: Александр Большой
В Слуцке в 11-м городке ремонтируют мост через Случь, движение затруднено. Фотофакт

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