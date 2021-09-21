Спор о том, останется ли читатель с книгой или её полностью заменят гаджеты, не утихает. «Кур'ер» побывал в Слуцкой библиотеке и узнал у сотрудников, как изменилась их работа за последние годы, что нового предлагают посетителям. Они рассказали, много ли книг в главной библиотеке города, что читают мужчины, а что — женщины, и как они продвигают услуги через интернет.

Библиотекарь ведёт соцсети

Оказывается, сегодня день современного библиотекаря может проходить и за компьютером. Как, например, у Владимира Гридасова из отдела обслуживания и информации читателей. «Работаю в библио­теке уже девять лет, за это время объём работы вырос. Занимаюсь автоматизированными библиотечными программами, библиографической работой. Веду группы в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Здесь мы общаемся, обсуждаем различные темы. Я знакомлю любителей книг с новинками литера­туры, приглашаю на мероприятия, — рассказал Владимир. — В соцсетях часто спрашивают о конкрет­ных книгах, о времени работы библиотеки. Отвечаю на разные вопросы читателей.

Когда началась пандемия, читатели стали реже заходить в библиотеку, а в этом году ситуация нормализовалась. В среднем в читальный зал приходит 25−30 человек. В выходные — намного больше, чем в будни. Выписываем периодику: 53 журнала и 13 газет. Регулярно получаем новые книги энциклопедического, справочного характера".

Реклама

Многие перечитывают классику

Работники Слуцкой библиотеки рассказали, что посетителей «абонемента» бывает и по 80 человек в день. Самый загруженный — вторник.

«Средний возраст читателей трудно назвать, — сказали сотрудники «абонемента». — Читают все. Молодёжь интересуется психо­логией, новинками художественной, научно-популярной литературой. Более взрослые люди читают разнообразные жанры. Дамы любят женские романы. Мужчины — детективы. В последнее время появился интерес к истории Великой Отечественной войны. Многие перечитывают классику. Читатель теперь идёт другой: требовательный, интеллектуальный. Повысился спрос на литературные рейтинги, публикуемые в интернете".

Сколько книг в Слуцкой библиотеке

По словам сотруд­ников, фонды в Слуцкой библиотеке хорошие, читатели приезжают даже из соседних городов. «Удивляются, сколько у нас книг, журналов, газет, — рассказала Инна Василевич, заведующий отделом комплектования, обработки и организа­ции единого фонда. — На 1 июля 2021 года фонд составляет 379 897 экземпляров. Работаем с издательствами, получаем новинки ежемесячно. Литература разнообразная: детская, художественная, отраслевая». В отделе есть аудио­издания. «Многие книги, доступные на „абонементе“, можно послушать в аудиозаписи, — рассказала Лариса Байко, библиоте­карь „абонемента“. — В основном это белорусские авторы: Колас, Купала, Богданович и другие».

Про интересное в библиотеке

Работники библиотеки говорят, что обязанностей у библиотекаря меньше не стало. Каждый день проходит в поиске новшеств. «Измени­лись формы работы. Проводим мастер-классы, презентации, состав­ляем читательские рейтинги, организовали буккроссинг. Пропагандируем книги через креативные выставки, через интернет, — рассказали библиотекари. — Орга­низуем литературные инсталляции. Кто давно не был в библиотеке, узнает много нового, а может, даже удивится».