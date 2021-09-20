«Комиссары забрали хороший дом». Жители Слуцка рассказали о жизни предков в Западной Беларуси и после её присоединения

В субботу, 18 сентября, «Кур'ер» опубликовал рассказ случчанина Александра Шелехова. Он описал, как его родители и их соседи жили в Западной Беларуси, под Польшей, до 1939 года. В «Слуцкой телеге» по этому поводу развернулась дискуссия, люди написали свои истории про тот период.

Kirill: «Моя тёща жила под Раковом. По её рассказам, коллективизация пришла только после войны. Жили хорошо до Советов. Когда пришли комиссары, то забрали хороший дом и скотину. Им оставили плохонький домик лишь потому, что её отец был партизаном. Западная Беларусь сытнее жила по-любому. А вот мамка моя жила под Слуцком. Чтобы дети с голоду не поумирали, их отдавали в детский дом. Работали за трудодни, ни паспортов, ни денег. Вот такая история…»

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Сумленне: «Отвечаю на призыв и делюсь историей своей семьи. В 20-х числах июня 1941 года коммунисты готовили очередное массовое выселение мирного населения Западной Беларуси. Моего деда, белорусского православного лесника из Пружанского района, с малолетними детьми должны были сослать в Сибирь 25 июня 1941 года. Причина планируемого выселения моих предков до сих пор неизвестна. По иронии судьбы их спасло только начало войны. Другим белорусам повезло намного меньше. Многие сотни тысяч были репрессированы и депортированы на Север, в Казахстан и другие весьма далёкие точки, а тысячи умерли в пути».

Василий Bender: «Я тоже смотрел интервью бабки с Полесья, так она говорила, что при поляках жили лучше всего. Никаких поборов и прочего. Это сейчас вбросы будут во все чаты, что под „панами“ плохо жить. Надо мы им как собаке [пятая] нога. Это только у России имперские амбиции, всё земли им мало, эту распахали бы вначале».

РАНЕЕ: Случчанин рассказал, как его родители жили до 1939 года на территории Беларуси, отданной Польше

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