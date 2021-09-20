В Стародорожском районе 18-летний парень погиб под колесом трактора, которым управлял

Возле агрогородка Каваличи в Стародорожском районе 18 сентября около 13.20 погиб 18-летний тракторист. Об этом сообщает БЕЛТА, а также источник «Кур'ера».

«Водитель 2003 года рождения, управляя трактором „Беларус“ с прицепом, двигаясь в направлении деревни Старые Фаличи, по предварительной версии, во время движения открыл дверь кабины трактора и попытался отрегулировать зеркало заднего вида. В результате мужчина потерял равновесие и упал на проезжую часть, где в последующем на него наехало заднее левое колесо трактора», — рассказали БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Реклама

По информации «Кур'ера», парень попал под колесо головой и умер на месте. Очевидцев рядом не было, тело обнаружили позже в тот же день.