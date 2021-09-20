Лето закончилось, но малина нет… Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 13 по 19 сентября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Шагойко (@ali_lavander)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Красуцкий Николай (@nikolai_krasutsky)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцкие коты (@slutskcats)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Helga Porter (@vendetta_lo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Столбовенко (@margaritastolbovenko)