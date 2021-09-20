Лето закончилось, но малина нет… Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 13 по 19 сентября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Александра Шагойко (@ali_lavander)

 

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Публикация от Красуцкий Николай (@nikolai_krasutsky)

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Публикация от Слуцкие коты (@slutskcats)

 

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Публикация от ПрофсоюзАПК_Слуцк (@profsoiuzapk_slutsk)

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Публикация от Света Сергиевич (@svetka_sergievich)

 

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Публикация от ponia (@ponia_ponia)

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Публикация от Слуцкая СДЮШОР (@slutsk_sports_school)

 

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Публикация от Helga Porter (@vendetta_lo)

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Публикация от Маргарита Столбовенко (@margaritastolbovenko)

 

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Публикация от Алексей Скрынников ☆ Слуцк (@alexey_skrynnikov)