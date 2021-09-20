Трагедия в Перми… Как раньше исследовали тему нападений и массовых убийств в школах и вузах

Понедельник начался с очень плохой новости. «Вооружённый студент напал на Пермский госуниверситет. Погибли восемь человек, больше 20 пострадали».

Мы в редакции вспомнили документальный фильм Майкла Мура «Боулинг для Колумбины», получивший премию «Оскар». В центре фильма — трагический инцидент: перестрелка в колледже Колумбины. Автор исследует взаимосвязь насилия и страха в современных США. В фильме сравнивали США с Канадой, а также со Швейцарией. Там оружия у населения также много, но в этих странах нет такого уровня насилия.

Американцы не могут жить без оружия или просто сошли с ума?

Кто или что стоит за этим?

Это чей-то заграничный заговор?

Расовые проблемы?

Голливуд, интернет?

Историческая предрасположенность к насилию?

В фильме нет чётких ответов на вопросы о причинах, кто виноват и что делать.

Однако, по мнению Майкла Мура, уровень вооружённого насилия вызван прежде всего нагнетаемой в обществе атмосферой страха, которая отвлекает людей от решения настоящих проблем и провоцирует недоверие и ненависть друг к другу.

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Неужели рост случаев «шутингов» связан с этим? И насколько большая опасность ступить на путь языка вражды и атмосферы страха.

Собственно, вот ссылка в YouTube на сам фильм (русский перевод): Боулинг Для Колумбины (2004) (Bowling For Columbine) фильм Майкла Мура. Судите сами.