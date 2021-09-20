Тёплые дни сентября я вовсю использовала для велосипедных прогулок. Одна из последних поездок была в деревню Ляды. Только потом узнала, что лет пять назад была реорганизация сёл. Мелкие присоединяли к крупным, даже если они находились от тех на расстоянии несколько километров. Вот так и Ляды перестали существовать как деревня. Теперь адрес такой: деревня Гольчичи, улица Ляды.

Маршрут проходил по дороге H9477. Расстояние от слуцкого кольца чуть больше 11 км. В одну сторону доехала немногим больше чем полчаса. Прошлой осенью я уже побывала в маленьких деревнях Гороховке, Копани, а также в Заболоти, которые расположены в этом же направлении.

Часть дороги идёт через смешанный лес. Красота вокруг неописуемая, а главное — лесом не устаёшь любоваться. То глаз привлечёт мощное дерево, то муравейник, а то разрисованные камни. Несколько раз останавливалась, чтобы сфотографировать лесные пейзажи. Подышала чистым воздухом.

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По асфальтированной трассе на машине ездила мимо много раз, а вот на велосипеде — впервые. Сама деревня прячется за деревьями. Из окна машины частенько думала: «Что там, за пролеском?». В Лядах одна улица. Первые три дома похожи больше на дачные. Людей нигде не видно.

Следующее дома — пустующие. Потом дорога спускается немного вниз.

За огромным дощатым пряслом вижу овчарку, которая не привязана. Она лает и явно не желает пропускать посторонних. Решила не рисковать. Остановилась. Насчитала ещё семь домов впереди. Тихо-тихо. Кроме лая собаки, не слышно шума или голосов. Людей не видно.

Дорога из сельской переходит в полевую. С южной стороны сразу за огородами начинается лес. С севера к деревне подступают поля. Тишина. Умиротворение. Мне очень захотелось тут остаться хотя бы на недельку. Напротив, в километре на восток, — Копань. Она тоже маленькая, но всё же в несколько улиц. Не отрезана деревушка и от цивилизации. Под боком проходит асфальтовая дорога, есть и остановка. В нескольких километрах — большое село Гольчичи.

А название деревни «Ляды» очень древнее. Происходит от слова «ляда», означающего пустошь среди леса, место вырубки и выжига леса для земледелия. Только в Минской области населённых пунктов с таким название Википедия выдаёт семь. А всего в Беларуси, по данным этого источника, 15 деревень Ляды.

Возвращалась в Слуцк всё той же дорогой. Пока проезжала лес, слушала птиц. Они беспрерывно сообщали что-то своим сородичам. Поездка заняла около двух часов. Впечатлений и положительных эмоций хватило на неделю.