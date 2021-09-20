Уже с 10 октября те, кто торгует на ярмарке или рынке, оказывает услуги, обучает детей, сдаёт жилые помещения и некоторые другие, должны применять при расчётах кассовое оборудование.

Кто обязан применять кассовый аппарат

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району напоминает, что в связи с изменением порядка приёма наличных денежных средств с 10 октября 2021 года субъекты хозяйствования (организации и индивидуальные предприниматели) обязаны применять кассовое оборудование при:

торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;

осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности); осуществлении обучения несовершеннолетних;

оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

Что нужно успеть сделать

— Приобрести кассовые суммирующие аппараты (далее — кассовые аппараты) либо программные кассы;

— заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования.

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Какие кассы и программы можно использовать

Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешённых к использованию на территории Республики Беларусь, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Беларуси, размещена в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (info-center.by).

Заключить договор на обслуживание и ремонт

Перед тем как использовать кассовый аппарат, необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата; намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы.

Открыть расчётный счёт

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчётного) счёта в банке, которым с 10 октября 2021 года необходимо использовать кассовые аппараты, необходимо открыть такой счёт.

Какие штрафы

Отсутствие кассового оборудования либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в соответствии со ст. 13.15 КоАП влечёт наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин, на юридическое лицо — до 200 базовых величин.