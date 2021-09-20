В Слуцке школьнику не дают справку для бесплатного проезда. Законно ли это

В редакцию обратился житель Слуцка Максим. Он написал, что его ребёнку не выдают в школе справку для бесплатного проезда. «Кур'ер» выяснял, законно ли это.

Что написал житель Слуцка

Максим прислал в нашу рубрику «Народные новости» следующее сообщение:

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«Здравствуйте. Меня интересует вопрос по бесплатному проезду школьников в общественном транспорте. В школе, в частности, классный руководитель говорит, что справка ученику не положена, если ученик живёт вблизи школы. У нас ребёнок ездит на дополнительные занятия по английскому. Классный руководитель сказала, что раз занятия не от школы, тоже не положена справка. Пишет, что это закон. Может, вы в силах разъяснить, как на самом деле по закону или это какие-то выдумки отдельно взятой школы?»

Что сказали в управлении по образованию

Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета, пояснил «Кур'еру»: «На кружки мы справки не выдаём. По закону у нас подвоз только к месту учёбы и обратно. Пусть ребёнок в данном случае обращается за справкой в то учреждение образования, где он будет посещать кружки».

Можно ли вообще ездить на кружки бесплатно

В Слуцком автобусном парке № 2 «Кур'еру» пояснили, что перевозчик в данном вопросе руководствуется решением Миноблисполкома № 152 от 15 сентября 2016 года. По этому решению учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования, расположенных на территории Минской области, с 1 сентября по 30 июня имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте.

Также в автопарке сказали, что для кондуктора в Слуцке не принципиально, куда, зачем и в какое время едет школьник. Главное — это наличие справки о том, что ребёнок является учащимся учреждения общего среднего образования. Если есть справка — он едет бесплатно, в том числе на кружки.

В ТЕМУ: Надо ли в Слуцке школьнику платить за проезд в автобусе во внешкольное время и на выходных. Разъясняем