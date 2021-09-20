Как предпринимателю выбрать хостинг: советы для «чайников»

Обычно хостинг выбирают системные администраторы и люди, которым вы доверили обслуживать офисную технику и рассказывать работникам, чем флешка отличается от Google Drive. Словом, эти советы не для тех, кто знает, что такое облако, сколько серверных стоек у конкурентов и почему сайты должны «летать». Это советы от экспертов HostFly. by для тех, кто подписывает акты и счета на оплату, а потом удивляется, «почему так дорого».

Совет первый — все просто.

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В Сети много советов, как правильно выбирать хостинг, почему он стоит дорого, и другие статьи, которые оправдывают большие цифры расходов в ваших годовых отчетах.

На самом деле все очень просто. Давайте для простоты картины представим, что есть три вида хостинга — виртуальный, физический и облачный.

Виртуальный — это когда много сайтов делят один сервер. Как общежитие, когда ресурсы есть, но ими приходится делиться с соседями. Такой вариант для начинающих интернет-проектов, которые еще не знают, вырастут они или умрут.

Физический — это уже ваше личное пространство, читай сервер, можно выбрать, как его «обставить» под себя (сколько будет памяти, вычислительной мощности). Это только ваш сервер, ваш и ничей больше.

Облачный — модный формат, про который уже устали рассказывать провайдеры. В облаках у вас как бы серверный пентхаус, когда на вас работает сразу несколько серверов, что будет не лишним, если с одним из них что-то случится. За облачные серверы принято просить больше, чем за обычный виртуальный хостинг: это затратно для провайдера.

Совет второй — не гонитесь за репутацией.

Мы привыкли, что за нашими покупками должен стоять известный бренд. Если берем телевизор, то корейский, автомобиль — японский или немецкий. В мире хостинга бренды, опыт и сроки, проведенные провайдером под рыночным солнцем, имеют небольшое значение.

Провайдеры могут ошибаться, экономить или, наоборот, просить максимум, чтобы прокормить большой штат сотрудников. Тут нужно помнить, что практически все популярные провайдеры технологически равны (если только кто-то не привез сервер с другой планеты), и часто размещают свои серверы в одном и том же дата-центре.

Поэтому выбирая провайдера, вы в первую очередь выбираете качество сервиса и цену. По технологиям на рынке давно установился паритет. А если техническое качество у всех одинаковое — зачем переплачивать.

Совет третий — считайте деньги.

Считать деньги нужно всегда, особенно если речь идет о тарифных планах. Например, если вы подписались на тарифный план несколько лет назад, а уже появился новый, который дешевле и лучше, — это не значит, что вас автоматически на него переведут. Скорее всего, вы будете думать, что услуги хостинга могут только дорожать, а ваш контракт — большая удача.

На самом деле сайтов становится больше, число провайдеров растет, а значит, и цены падают. Если брать белорусский рынок, то можно найти равнозначные предложения с ценой в 2−3 раза ниже.

Проще всего провести мини-тендер: выписать характеристики и цены и сравнить, где получится дешевле. За качество услуг, если вы имеете дело с белорусскими провайдерами, волноваться не стоит.

Совет четвертый — техническая поддержка.

Проблемы случаются, но с хорошей технической поддержкой они решаются очень быстро. Конечно, вряд ли директор или бухгалтер будет лично названивать в техническую поддержку и просить оживить сайт. Но ситуации бывают разные, поэтому лучше подготовиться заранее.

Вот несколько признаков хорошей технической поддержки:

Она работает круглые сутки, семь дней в неделю.

В поддержку можно написать или позвонить. Есть разные каналы связи, просто выбрать удобный.

Без очереди. Чем больше компания, тем длиннее очередь из клиентов во время массовых проблем.

Вас понимают или пытаются понять. Даже если вы не можете сформулировать вопрос в нужных терминах.

Вам постараются помочь, даже если ваш случай не описан в должностной инструкции сотрудника техподдержки.

Вам помогают быстро, а не после того, когда техподдержка допьет свой чай.

Совет пятый — будьте любимым клиентом.

Вообще у нормального бизнеса все клиенты — любимые. Однако, чем больше клиентов, тем сложнее их любить. Поэтому очень ценятся компании, готовые предоставить персонального менеджера и предлагают индивидуальные условия обслуживания. Проще говоря, даже если в спину вам дышит еще одна сотня клиентов, провайдер будет делать вид, что вы единственный, и предлагать особые условия обслуживания.

Кстати, у нас в стране уже можно найти программу поддержки белорусского языка и даже региональные цены — чем дальше от Минска вы живете, тем дешевле хостинг. Наличие таких программ — признак индивидуального подхода к клиентам. А если с вами будут говорить о специальных условиях — считайте, что вы действительно любимый клиент и таким останетесь.

Совет шестой — тест-драйв.

Покататься бесплатно можно не только на автомобиле. Вам ничего не стоит так же просто обкатать хостинг. Провайдеры часто предлагают оценить сервис и техническую готовность заранее, без обязательства купить все и сразу. Во время такого тест-драйва не поленитесь протестировать техническую поддержку, отношение компании к клиентам и, собственно, техническую сторону вопроса.

Для теста необязательно бросать своего дорогого и верного хостинг-провайдера. Просто сверните налево, посмотрите, как ваш сервис или сайт работают на стороне. Вполне возможно, что удовольствия и экономии будет больше.

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