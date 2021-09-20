На этой неделе профессиональный праздник отмечают таможенники. А придуманный неизвестно кем День тикающих часов — хороший повод подумать о смысле жизни. Мы также напомним, когда в Слуцке прошёл первый областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса», когда установили памятник святой Софии Слуцкой. Какие памятные даты и праздники отмечают на этой неделе, расскажет наш календарь дат.

20 сентября — День таможенника в Беларуси. В 2021 году дату отмечают в 26 раз. Таможенники осуществляют не только контроль за перемещением людей и груза через границу, но также занимаются таможенным оформлением и взиманием платежей. Каждый год через белорусскую границу проходит около 30 миллионов граждан, 10 миллионов автомобилей и 100 тысяч железнодорожных вагонов.

21 сентября 2013 года в Слуцке состоялся первый областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса».

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21 сентября — День без выбросов. Среди международных дней, посвящённых проблемам защиты окружающей среды, эта дата стоит особняком. Идея ежегодного дня в защиту экологии через сокращение выбросов в атмосферу продуктов горения углеводородов (нефти, бензина, газа, угля) появилась в 80-е годы 20 века в Канаде. А в 2008 году в Галифаксе был запущен веб-сайт с девизом «Дадим нашей планете один выходной день в году», который был подхвачен во многих странах мира.

22 сентября — День осеннего равноденствия. В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор. День и ночь длятся по 12 часов. В этот день славяне чествовали Солнце. Они просили его о помощи «отогнать ночь, надвигающуюся на дом, и вернуть день».

23 сентября — День рождения жевательной резинки. История началась в 1848 году. Именно тогда 23 сентября Джон Куртис в домашних условиях создал жевательную резинку. Позже он решил открыть производство по её изготовлению на основе смолы сосны.

24 сентября 2000 года в Слуцке открыт памятник святой Софии Слуцкой.

24 сентября 1641 года родился белорусский мемуарист Станислав Незабитовский, общественный деятель. Служил у Радзивиллов, долгое время жил в Слуцке. Автор подробных воспоминаний, где описаны события 1682−1700 годов на Новогрудчине и Случчине. Его мемуары — ценный источник по истории общественно-политической и частной жизни Беларуси и Литвы конца 17 века. Умер в 1717 году

25 сентября — День тикающих часов. Осенний период неслучайно был выбран для празднования, так как именно он навевает философские размышления о сущности жизни.

26 сентября — Международный день глухих. Был учреждён в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Десятки замечательных и великих личностей были глухими. Виктор Гюго — автор «Собора Парижской Богоматери». Людвиг ван Бетховен — композитор. Антонио Станьоли — итальянский художников. Клод-Андре Десен — французский скульптор. Жан-Жак Руссо — французский философ и писатель.