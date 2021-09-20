«После йоги состояние лучше, чем до». Как прошли занятия по йоге в гамаках для читателей нашей газеты

В субботу, 18 сентября, в слуцкой студии «Маленькая Будда» прошла йога в гамаках для читателей газеты «Кур'ер». Это уже второе занятие, которое газета организует для своих читателей. Оно было бесплатным.

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Практика длилась час. Сначала с помощью дыхания девушки настроились на занятие. После выполнили разминку, что важно для перехода к основному комплексу асан, и сделали упражнения на раскрытие грудной клетки, вытяжение боков, расслабление спины и другие. Затем перешли к расслаблению в гамаке.

Когда в конце случчанки делились своими впечатлениями, одна девушка сказала: «Мой состояние после йоги лучше, чем до неё».

«Замечательная идея, инициатива „Кур'ера“. Спасибо за организацию и проведение занятия по йоге. Было интересно и необычно. Всё понравилось», — сказала Екатерина, одна из участниц встречи для читателей.

В конце занятия каждая девушка получила небольшой презент от издания — фирменный пакет газеты и печатный номер «Кур'ера».

Следующее бесплатное занятие пройдёт в октябре. Анонс будет позже.

КОНТЕКСТ. Бесплатные занятия по йоге «Кур'ер» проводит для своих читателей и подписчиков газеты с июня этого года. Если вы желаете поблагодарить издание за интерактив (в том числе за встречи, конкурсы, акции), то вы можете подписаться на нашу газету.

Подписку на газету «Інфа-Кур'ер» вы можете оформить:

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