По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси на 1 сентября для многодетных открыли 103 тыс. 606 депозитных счетов, из которых по программе 2020−2024 годов — более 21 тысячи.

В Беларуси для поддержки многодетных семей, стимулирования рождаемости и укрепления института семьи действует программа «Семейный капитал» — нормы установлены Указом № 572 (в 2015—2019 годах) и Указом № 345 (в 2020—2024 годах).

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Право на назначение семейного капитала имеют:

мать (мачеха) в полной семье;

родитель в неполной семье;

усыновитель (удочеритель);

отец (отчим) в полной семье, если мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала.

По программе «Семейный капитал» 2015−2019 годов открыли 82 тыс. 440 депозитных счетов на сумму 824,4 млн долларов. В прошлую пятилетку семьи получали 10 тыс. долларов. На семейный капитал могли претендовать многодетные семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился (усыновлён, удочерён) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно и не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребёнка или последующих детей.

По программе 2020−2024 годов для многодетных семей открыто 21 тыс. 166 депозитных счетов на сумму 484,4 млн рублей. В новой пятилетке семейный капитал назначают многодетным семьям, в которых третий или последующий ребёнок родился (усыновлён, удочерён) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году сумма составляла 22,5 тыс. рублей, а с 1 января 2021 года — 23 тыс. 737 рублей и 50 копеек. Семейный капитал назначают при рождении третьего и последующих детей. Его размер определяют исходя из даты рождения ребёнка. Сумму ежегодно индексируют нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год.

Воспользоваться семейным капиталом можно только один раз. За его назначением надо обращаться в исполком по месту жительства. В случае пропуска шестимесячного срока местный исполнительный и распорядительный орган вправе восстановить его с учётом конкретных обстоятельств. Решение о назначении (отказе в назначении) семейного капитала принимают в месячный срок со дня подачи заявления.

После подачи заявления о назначении семейного капитала в течение 5 календарных дней исполком запрашивает:

справку о месте жительства и составе семьи (копия лицевого счёта) на всех членов семьи;

сведения о лишении родительских прав, об отмене усыновления (удочерения),

отобрании ребёнка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребёнка (детей), установлении над ребёнком (детьми) опеки (попечительства) — в отношении детей, учитываемых в составе семьи;

иные документы и (или) сведения, необходимые для принятия решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала.

На какие цели можно использовать семейный капитал?

Согласно Указу № 345, средства семейного капитала можно использовать в полном объёме либо по частям в безналичном порядке после истечения 18 лет с даты рождения ребёнка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

Использовать семейный капитал можно на:

улучшение жилищных условий;

получения образования;

получения медицинской помощи;

получения услуг в сфере социального обслуживания;

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя).

Досрочно семейный капитал можно использовать на:

строительство или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах;

погашение задолженности по кредитам, предоставленным на указанные цели, и выплату процентов за пользование ими членами семьи, состоящими на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшими на таком учёте на дату заключения кредитного договора;

получение на платной основе членом (членами) семьи образования в государственных учреждениях образования;

получение членами семьи некоторых видов платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения.

Если в течение трёх лет после 18-летия ребёнка родители не обратятся в исполком, семейный капитал возвратят в бюджет страны.

По данным Минтруда, на 1 сентября этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подали 42 тыс. 182 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий — 37 тыс. 211 (88,2%), на получение образования — 2 тыс. 250 (5,3%), на получение медицинских услуг — 2 тыс. 721 (6,5%). Принято 39 тыс. 801 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

По территориальному принципу больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области — 8 тыс. 503. На втором месте по количеству Минская область — 6 тыс. 805, в Гомельской — 6 тыс. 383, в Минске — 5 тыс. 666, в Гродненской — 4 тыс. 554, в Могилёвской — 4 тыс. 000. Меньше всего таких решений принято в Витебской области — 3 тыс. 890.