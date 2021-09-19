В деревне Лучники агрофирма с одноимённым названием организовала праздник. Отметили сразу День деревни и «Дажынкі-2021». На мероприятии многие сельчане получили награды за труд. Их вручил руководитель хозяйства ОАО «Агрофирма «Лучники» Геннадий Вечер.

На площади перед Домом культуры собралось много народа: молодёжь и герои праздника — механизаторы, комбайнёры, ветераны труда празднично одеты — в костюмах и белых рубашках. Пока шла подготовка к мероприятию, играла музыка, звучали народные песни. Слова благодарности труженикам сказали руководители разного уровня и даже представитель церкви, а также вручили подарки. Работников поздравили: председатель Серяжского сельсовета Артём Демьянов, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Агрофирма «Лучники» Виктория Ходорович, настоятель храма святителя Николая Чудотворца отец Михаил.

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Праздничную атмосферу продолжили своими выступлениями творческие коллективы городского Дома культуры и Лучниковского центра культуры. Внимание привлекли яркие, красочные костюмы. Выступил коллектив «Скарбніца», группа «Лебединые девы» и другие.

Зрители увидели «Историческое дефиле» Лучниковкого центра культуры. В нём выступили молодые артисты, самому младшему из которых исполнилось пять лет.

Александр Короленко и Марина Гладкая вышли в национальных костюмах. В лаптях, с серпом и с грудным ребёнком на руках показали, как убирали хлеб в старину. На фоне современных высокопроизводительных комбайнов, машин и механизмов этот номер получился особенным.

Лучниковские школьники — это будущие артисты, инженеры, механизаторы, учителя. И хочется пожелать им хорошо учиться, получить любимую профессию, хорошую работу и любить свою Родину.

После концерта программа продолжилась танцевальным вечером.