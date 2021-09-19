Происшествия на выходных: 51-летний мужчина отобрал у 5-летнего мальчика 2 рубля и хотел постричься

Пятилетний мальчик в Молодечно играл во дворе и подсел на скамейку, где сидел местный житель, безработный и злоупотребляющий алкоголем. Ребёнок стал хвастаться перед взрослым двумя рублями, которые папа дал ему на вкусности.

Пьяный мужчина выхватил у ребёнка монету, дал ему пощёчину и пошёл в ближайшую парикмахерскую. Там он потребовал постричь его за эти два рубля. Прибежали дети и стали требовать вернуть деньги. Работница парикмахерской вызвала милицию. Дебошир сбежал через окно подсобки. Тут его остановил прохожий, забрал два рубля и вернул их ребёнку. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемый находится на лечении в ЛТП. Kraj.by

Реклама

Кай Метов ехал в Гродно и попал в аварию

Российский исполнитель Кай Метов 18 сентября ехал из Минска в Гродно выступать на Дне города. Около шести вечера водитель «Тойоты», на заднем сидении которой был Кай Метов, не справился с управлением и врезался в столб. Машина съехала в кювет. Певца доставили в больницу и обследовали. Он говорил, что всё в порядке, но на концерте выступить не смог. Комсомольская правда

В Минске водитель протаранил ограждение и опрокинулся

Видео: читатель Onliner

В субботу около 12.30 на улице Аэродромной в Минске на перекрёстке с Чкалова мужчина на «БМВ» не справился с управлением и наехал на бордюр. Автомобиль протаранил разделительное ограждение, выехал на «встречку» и опрокинулся. Водитель с телесными повреждениями был доставлен в больницу. У него обнаружили 2 промилле алкоголя, но он сказал, что употребил спиртное после ДТП. Onliner

В Орше нашли на пожаре два трупа

В субботу спасатели Минской области нашли в лесу четырёх людей

В субботу в 17.30 спасателям сообщили, что горит летний домик в Орше. Пожарные обнаружили в нём два трупа, предположительно мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

В 18.40 в субботу спасателям позвонил человек, который вместе с двумя спутниками собирал грибы и заблудился в лесу в Пуховичском районе. Сотрудники МЧС прибыли к месту, где заблудившиеся заходили в лес, и стали объезжать просеки, подавая звуковой сигнал. Грибники услышали и вышли.

В это же время спасателям Минского района сообщили, что потерялся человек возле Боровлян. Сотрудники МЧС в этом случае тоже были связались с потерявшимся по телефону. В 19.57 мужчину нашли. МЧС

ГПК: на границе с Польшей нашли мёртвую женщину

В воскресенье Госпогранкомитет РБ сообщил, что на белорусско-польской границе нашли мёртвой иностранную гражданку. Рядом с телом, по информации ГПК, находились трое детей в возрасте, предположительно, от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина. Они дают пояснения. В Следственном комитете сообщили, что погибшая — 39-летняя гражданка Ирана. Там не исключают версию наступления смерти от переохлаждения.