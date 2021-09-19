«Такого рода отношения необходимо прекратить». В Дании пожизненно заключённым запретят заводить любовь по переписке

Правительство Дании представило законопроект, запрещающий осуждённым на пожизненный срок заводить новые романтические отношения в течение первых десяти лет отбывания наказания. Контакты заключённых будут ограничены только уже знакомыми людьми. Таким образом политики хотят предотвратить появление фанатов преступников, пишет BBC.

Закон инициировали после громкой истории любви 17-летней Каммиллы Курштейн к изобретателю Петеру Мадсену, приговорённому в 2018 году к пожизненному сроку за убийство и расчленение журналистки Ким Валль. Преступление произошло на борту самодельной подлодки.

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Камилла и Петер два года переписывались и общались по телефону, но в 2020-м убийца женился на Дженни Курпен — 39-летней россиянке, попросившей политическое убежище в Финляндии. Камилла начала ревновать.

«Такого рода отношения необходимо прекратить. Осуждённые не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями», — заявил Ник Хеккеруп, министр юстиции Дании.

Законопроект также запретит заключённым, отбывающим длительный срок, свободно публиковать в соцсетях сообщения о своих злодеяниях или обсуждать их в подкастах.

Критики инициативы считают её вмешательством в частную жизнь заключённых и нарушением свободы слова.