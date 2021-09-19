Адвокат из Южной Каролины заказал собственное убийство. Он хотел, чтобы его старший сын получил страховку

53-летний Алекс Мердо, адвокат из Южной Каролины, организовал покушение на самого себя, чтобы его старший сын получил страховку в размере 10 миллионов долларов. Это произошло спустя три месяца после того, как рядом с домом Мердо были найдены убитыми его жена и младший сын. Расследование привлекло внимание полиции к ещё двум смертям, которые могут быть связаны с семьей адвоката.

Семья Мердо — одна из самых влиятельных юридических династий в Южной Каролине. Поздно вечером 7 июня Алекс Мердо обнаружил свою 52-летнюю жену Маргарет и младшего сына 22-летнего Пола мёртвыми рядом с семейным загородным домом. Он позвонил 911. Полиция установила, что погибшие получили множественные огнестрельные ранения.

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К моменту гибели сын Мердо находился в статусе обвиняемого по делу о крушении лодки в феврале 2019 года. По версии следствия, он был пьян и стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя Мэллори Бич, ещё несколько человек получили травмы. Пол Мердо вину не признал. Несмотря на смерть обвиняемого, дело остаётся открытым, а семья погибшей девушки подала ряд исков против Мердо.

Алекс Мердо и его старший сын Бастер объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к поимке человека или людей, убивших Маргарет и Пола. Защита и братья Алекса Мердо отвергли предположения о его причастности к убийству родных.

4 сентября произошло покушение на самого Алекса Мердо. Он позвонил 911 и сообщил, что в него стреляли. Изначально его представители заявили, что на юриста напали, когда он остановился на дороге из-за проблем с колесом автомобиля. Мердо получил ранение в голову, но выжил.

Но спустя 10 дней выяснилось, что Мердо сам попросил 61-летнего Кертиса Эдварда Смита, чьи интересы он представлял по делу о превышении скорости в 2013 году, застрелить его ради страховки. Если бы план удался, старший сын Мердо получил бы 10 миллионов долларов компенсации. В этом юрист признался адвокатам и следователям.

По словам адвоката Ричарда Харпутлиана, Мердо придумал план своего убийства, когда боролся с опиоидной зависимостью и депрессией после смерти жены и младшего сына. Он решил, что в случае самоубийства его старший сын не получит компенсацию по страховке, и договорился со Смитом. Эта схема была «попыткой защитить своего ребёнка», сказал адвокат.

В итоге Смита обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в пособничестве самоубийству и сговоре с целью мошенничества. Смит находится под арестом. Алексу Мердо обвинения не предъявлены.

За день до покушения Алекс Мердо ушёл из своей юридической фирмы. Его обвиняли в присвоении её средств

3 сентября, за день до покушения, Мердо объявил об увольнении из собственной юридической фирмы Peters, Murdough, Parker, Eltzroth и Detrick. В фирме его отставку объяснили тем, что он присвоил часть её средств. Конкретная сумма не уточнялась, но источник The New York Times в компании заявил, что речь идёт о миллионах долларов.

Позже адвокаты Мердо сообщили, что он потратил большую часть денег, взятых у компании и её клиентов, на обезболивающие. Сам юрист извинился перед всеми, кому причинил боль, включая близких и коллег, и заявил, что проходит курс реабилитации.

«Убийство моей жены и сына стало причиной невероятно трудного периода в моей жизни. Я принял много решений, о которых искренне сожалею», — говорится в его заявлении.

Убийство жены и сына Алекса Мердо привело к расследованию смертей ещё двух человек

На основе информации, собранной во время расследования убийства Маргарет и Пола Мердо, полиция штата возобновила дело о гибели 19-летнего Стивена Смита, который учился в одной школе с Бастером Мердо. В 2015 году его тело нашли на дороге в 16 километрах от дома Мердо. Предполагается, что Смита сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места ДТП. При этом обвинения так никому и не предъявили. Мать Смита заявляла, что её сына убили — возможно, по мотивам ненависти, поскольку он был геем.

15 сентября правоохранительные органы Южной Каролины сообщили, что открывают уголовное дело о смерти Глории Саттерфилд, которая около 25 лет работала у Мердо экономкой. Такое решение приняли на основании обращения коронера округа Хэмптон Анджелы Топпер и сведений, собранных в ходе другого расследования с участием Алекса Мердо.

Саттерфилд умерла в 2018 году в возрасте 57 лет от травм, полученных в результате падения в доме Мердо. В свидетельстве о смерти причина её гибели была признана «естественной», что не соответствует травмам, полученным в результате падения, отметила Топпер. По её словам, коронеру не сообщали о смерти экономки, а вскрытие её тела не проводилось.

Сыновья экономки подали иск против нескольких человек, в том числе Алекса Мердо, обвинив их в неуплате компенсации в размере 475 тысяч долларов, которая была обещана им после смерти матери. В иске говорится, что точные обстоятельства смерти Саттерфилд её семье неясны.

Расследование смерти Саттерфилд напрямую связано с последними событиями в семье Мердо, считает представитель сыновей экономки Эрик Бланд. По его словам, дело «никогда бы не стало известно общественности, если бы не убийство [Маргарет и Пола] и не несчастный случай с лодкой». «А теперь все копают», — добавил адвокат.

Полиция до сих пор не называла имён подозреваемых и никого не арестовала по делу об убийстве Маргарет и Пола Мердо. Адвокат Ричард Харпутлиан заявил, что представители Мердо проводят собственное расследование в отношении по крайней мере одного возможного подозреваемого.