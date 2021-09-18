Случчанин рассказал, как его родители жили до 1939 года на территории Беларуси, отданной Польше

Сто лет назад наша страна, согласно Рижскому договору, была поделена на две части — Западную и Восточную. В Западной половине, отошедшей к Польше, за этим последовала, как свидетельствуют многие историки, поголовная ассимиляция белорусов с польской культурой и порядками.

Моё детство и юность прошли в Давид-Городке, который был до 1939 года пограничным городом под чужой властью. Довелось разговаривать со старожилами, кто в полной мере ощутил новую власть. Они рассказывали, что паны считали белорусов людьми «второго сорта», пригодными лишь батрачить.

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Жило коренное население весьма скудно, человеческие права и возможности были ограничены. Белорусам, как вспоминали знакомые старожилы города, запрещалось говорить на родном языке и даже петь национальные песни. Кто бы из моих земляков-полешуков ни рассказывал об этом времени, ни один не говорил о том, что при Польше тогда жилось хорошо. Помню, что в советское время за родительским домом начинались поля колхоза, который носил в то время название «Имени 17 сентября». Как-то по малолетству спросил своего отца, что это за дата. Он, как учитель истории, доходчиво разъяснил, что «в этот день началось военное возвращение белорусских земель своим законным хозяевам».

Любопытный факт: при советской власти этот день уже был публично отмечен в белорусской истории. Хотя, по сути дела, тема наступления Красной Армии на Польшу в 1939 году была закрыта, дабы не смущать и не обижать наших соседей. 82 года назад началось объединение Беларуси в одну семью.

На первых двух снимках запечатлено одно и то же место в Давид-Городке с разницей в 80 лет. Фото взяты из семейного архива.

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