Ситуация с сахаром — загадка дыры… Что тут в Слуцке (18 сентября)

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Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • О ситуации с сахаром в магазинах
  • О скором открытии двух магазинов от «Добронома»
  • Про сравнение цен на ярмарке и на рынке
  • О ситуации с коронавирусом