Отключение валютных платежей и блокировки контрагентов. Как будут работать банки, которые попали в санкционный список

Белорусским банкам, попавшим в санкционный список (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк), на прошлой неделе отключили возможность проводить платежи и переводы в иностранной валюте через крупнейший в Европе банк — Deutsche Bank.

Возможность делать платежи в валюте осталась через небольшие российские банки, которые не входят даже в топ-50 по надёжности. В этих условиях в Банке БелВЭБ (не находится в санкционном списке) рассказали, как дальше будут работать белорусские банки.

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По мнению Тараса Надольного, первого заместителя председателя правления Банка БелВЭБ, на рынке наблюдается настороженность и желание прекратить сотрудничество с попавшими под санкции компании. Но не стоит с этим торопиться:

«В 2021 году в отношении ряда белорусских банков были введены секторальные санкции. Из-за меняющейся ситуации, дефицита информации, неопределённости у наших и не только наших клиентов и партнёров возникает естественная настороженность, а порой и желание сократить или даже остановить сотрудничество».

Денис Горегляд, член правления Национального банка Беларуси, начальник главного управления операций на финансовых рынках, отмечает, что в отношении белорусских банков нет ограничений в отношении проведения расчётов и обслуживания клиентов.

Переход на другие валюты

Что касается вопроса перехода предприятий и банков Беларуси на расчёты в национальных валютах, то, по мнению Дениса Горегляда, он актуален вне зависимости от секторальных санкций, и уже сегодня многие субъекты хозяйствования готовы к такому шагу. К примеру, в структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, имеют значительную долю: по экспорту — 36%, по импорту — 50%.

Примечательно, что объём сделок в китайских юанях в Беларуси крайне низок и не позволяет пока перевести расчёты в эту валюту. Однако есть потенциал для роста объёма таких сделок: на 1 июля текущего года белорусскими коммерческими банками открыто 9 корреспондентских счетов в китайских юанях в банках КНР.

Российский опыт работы под санкциями

Российские сотрудники из Банка БелВЭБ поделились опытом работы под санкциями на протяжении последних 8 лет.

«Из накопленного за время работы в санкционном режиме опыта мы вынесли одно золотое правило: китайские банки всегда более лояльны там, где в реализации внешнеторгового контракта проявляют интерес не только белорусское предприятие и белорусский банк, как провайдер её интересов, но и китайская компания», — рассказывает Александр Кашлач, директор департамента развития корпоративного бизнеса Банка БелВЭБ.

Кирилл Рудый, руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ, напомнил, что и Беларусь, и Китай сталкивались с санкциями не раз. Поэтому сегодня вновь актуальными становятся расчёты в национальных валютах, возобновление СВОП-соглашения между центробанками Беларуси и Китая для краткосрочного финансирования торговли, использование блокчейн-технологий, финансовых криптоплатформ.