Белорусский предприниматель из райцентра в течение трёх лет собирал коллекцию из банкнот. В аккуратных альбомах разложены валюты из сотни стран. Для коллекционера это не инвестиции, а изучение истории и спор «на слабо» с самим собой — удастся ли собрать всю коллекцию?

«Люблю рассматривать каждую банкноту — на ней вся история и культура страны»

Интерес к разным банкнотам возник у Сергея ещё в детстве: однажды в руки попала советская книга «Банкноты» с изображениями денег разных стран — и понеслось. За последние три года парень собрал купюры разного номинала из сотни стран.

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— Книгу я нашёл у родителей, они и сами не в курсе, откуда она появилась в доме. Потом уже узнал, что это был справочник для кассира в советских обменниках, — смеётся Сергей. — Книга мне очень нравилась — я постоянно её пролистывал и показывал всем: смотрите, какие деньги бывают! Потом вырос, а интерес остался. Так всё и началось. К мыслям о коллекционировании парень пришёл после того, как двоюродный брат переехал жить сначала в США, потом в Австралию. Так три года назад первым в коллекции стал редкий для Беларуси австралийский доллар. Затем с помощью разных аукционов коллекция стала пополняться, пришлось прикупить инвентарь в магазине для нумизматов — специальные альбомы и ультрафиолетовый фонарик.

— Есть коллекционеры, которые собирают редкие годы выпуска, есть те, кто собирает определённые номера из каждой серии, кому-то интересны редкие и ветхие банкноты… Я собираю современные банкноты — они более красочные, с хорошей степенью защиты, из качественного материала. Мои банкноты либо не были в обращении совсем, либо были недолго. Задачу упрощает то, что сейчас можно оформить заказ через интернет — и тебе придёт купюра с другого конца света в конверте. Монеты в коллекции тоже есть, но немного: они не так интересны.

— Коллекционирование монет — это скорее инвестиции. Часто всё сводится к поиску определённой серии монет, скупке и ожиданию, когда их можно будет перепродать подороже. Если знают, что отчеканили менее 10 тысяч монет — сразу скупают все. Например, у нас как-то выпустили золотую монету в честь столетия милиции, около тысячи штук, сейчас её продают от 5 тысяч долларов. Это всё — не моё. Банкноты можно купить разного номинала и не очень дорого, а я люблю рассматривать каждую — на ней вся история и культура страны. А когда всё переходят на безнал, хочется оставить себе эту память, — говорит парень, перебирая в руках шуршащие деньги. Особенно интересны коллекционеру полимерные банкноты, они составляют около трети коллекции. Первую банкноту из пластика выпустили на Гаити в 1983 году, но материал не выдержал тропического климата и краска слезла. Современные полимерные деньги впервые появились в Австралии в 1988 году в честь 200-летия заселения европейцев на континент. Сейчас Сергей в ожидании доставки этого редкого экземпляра.

— Поначалу все родственники и друзья очень интересовались моим увлечением, но чем больше моя коллекция, тем больше они устают её смотреть. После сотни все начинают быстро пролистывать, поэтому я самые интересные кладу в начало альбома, — смеется он. — А ведь у меня небольшая коллекция!

«На коллекцию ушло около двух тысяч долларов»

После первых банкнот появился азарт, и Сергей стал заказывать на аукционах (есть и специализированные сайты, и местные барахолки) самые разные купюры. Вспоминает, что скупал их десятками — самого мелкого номинала, это выходило недорого. Цель — собрать как минимум по три новых банкноты из каждой страны мира. Сейчас у него в коллекции представлено около сотни стран. Удивительным образом в ней пока нет распространённых евро, турецких лир или грузинских лари. Зато есть купюра с одним из самых больших номиналов в мире: 100 триллионов зимбабвийских долларов, которая появилась в 2008 году из-за гиперинфляции в стране (к слову, банка пива тогда стоила 100 млрд местных долларов). Это его любимая и самая дорогая в коллекции банкнота.

— Её я заказал из России через Ebay. Купюра уже не выпускается, и потому с каждым годом дорожает — сейчас цена стартует от 150 долларов, в Беларуси видел предложения по 400 рублей. А вот единственная старая банкнота в моей коллекции — китайский юань 1946 года. Каким-то чудом я нашёл её в идеальном состоянии на блошином рынке в Молодечно. О коллекции парень может рассказывать бесконечно: вот на этой купюре в 500 казахстанских тенге изобразили чайку с одного известного снимка, а фотограф потом пытался судиться за неё, на мальдивской руфии изображены ракушки — самые первые в истории страны деньги, на 500 франках Руанды изображены три школьника за XO computers, которые специально создали под эгидой ООН для обучения детей из бедных стран. Есть и коллекционные банкноты из России, которые выпустили в честь чемпионата мира по футболу, ими и сейчас можно расплатиться в магазине (если очень нужно).

— А эта банкнота в миллион долларов сделана Американской банкнотной компанией, которая печатает и остальные доллары, — Сергей показывает купюру под ультрафиолетом, та светится звездами. — Она распространяется со специальным сертификатом подлинности. По сути это такая же банкнота, как и все остальные: выполнена на специальной бумаге, на ней есть ультрафиолетовые метки и все остальные защитные элементы. Но она сувенирная: когда-то её сделали пропуском в клуб миллионеров и выпустили тиражом в 825 тысяч, а потом стали допечатывать тираж. За основу рисунка взяли реальную купюру в 10 тысяч долларов, которая передаётся только между банками. Её цена с сертификатом стартует от 150 долларов, без сертификата можно и за 30 найти. Есть даже специальное объединение коллекционеров — IBNS, которое проводит ежегодный «конкурс красоты» среди банкнот. Коллекционер говорит, конкурс для денег куда честнее: побеждает обычно действительно самая красивая бумажка.

— Казахстан тоже делает очень красивые банкноты, они каждый год признаются одними из самых красивых. Мне очень нравится полимерная банкнота Новой Зеландии, которую признали самой красивой в 2015 году. На ней изображен Эдмунд Хиллари, новозеландский альпинист, первым в мире покоривший Эверест. Там можно найти саму гору, дату покорения (29 мая 1953 года) и типичного представителя фауны страны — пингвина. Интересные банкноты в Кувейте — номиналом ½ или ¼ динара, их используют вместо монет. А на банкнотах Мальдив не принято изображать лица — это плохая примета, поэтому футболист Али Ашфа там без головы. Есть среди образцов и национальная валюта Северной Кореи — вона. Не такая уж редкая и ценная, но, как и положено купюре авторитарной страны, — максимально патриотичная на вид. А в Монголии вообще не заморачиваются насчёт денег — на всех купюрах одинаковые изображения, только номинал разный.

— Я стараюсь выискивать выгодные предложения, но это очень долгий и сложный процесс: нужно сравнивать, делать ставки, смотреть, чтобы их никто не перебил… Как правило, обычные банкноты можно купить по формуле «номинал, умноженный на 1,5—2», памятные стоят в 2—3 раза дороже. Самая дорогая обошлась мне в 50 долларов с доставкой, а всего на коллекцию ушло около двух тысяч долларов. Но это мелочь, ведь существуют целые организации, которые скупают редкие купюры после выхода, а потом продают их по большим ценам, как в магазине. Коллекционер рассказывает, что купюры разных стран иногда сильно отличаются и по размерам. Например, самая маленькая из его купюр — из Бангладеш, самая большая — из Ирана. А самая большая в мире банкнота — 600 малайзийских ринггитов (37×22 см). Коллекция родных зубров, зайцев, белок, волков и других белорусских купюр тоже в наличии.

— Белорусские деньги чаще коллекционируют по сериям. Например, серия АГ на 5000 белорусских рублей и все остальные банкноты из серии замещения (их выпускают взамен ветхих банкнот). Их тираж маленький, поэтому они в 3—5 раз дороже номинала. Очень ценятся деньги из Нацбанка, которые выпускают самыми первыми — на них написано «образец». Например, образец «зайчика» ушёл с аукциона за тысячи долларов, это вообще одна из самых дорогих купюр из серии, хотя у неё маленький номинал. Дороже только 500 рублей, которые ходили в обороте полгода, а потом началась дикая инфляция и пошли уже пятитысячные купюры. Миллионные купюры, которых тоже было немного, сейчас можно купить от 200 рублей. Расставаться со своей прелестью Сергей не рассчитывает: это изначально не было инвестицией и едва ли станет. Ему куда приятнее вечерами рассматривать на банкнотах детали, которых он раньше не замечал.

— Да, это не самая большая коллекция в мире или даже в Беларуси, но смог ли кто-то собрать столько банкнот в идеальном состоянии — большой вопрос. На всё это столько времени потрачено, что я её никому не продам! Пусть ей распоряжаются потом дети и внуки, — объясняет коллекционер.