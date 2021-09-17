Житель Слуцка въехал на машине в ворота посольства РФ и попытался укусить за ногу сотрудницу милиции. Почему он это сделал

В конце июня 35-жетний житель Слуцка за рулем Ford Focus на полном ходу врезался в ворота посольства России в Минске, а потом попытался скрыться. Мужчина выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там его и задержали. В прокуратуре Центрального района рассказали подробности этого происшествия, пишут «Минск-Новости».

«На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Слуцка, который совершил общественно опасные деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 339 („Хулиганство“) и ст. 364 („Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел“) УК Республики Беларусь», — сказали в прокуратуре.

Реклама

Молодой человек врезался в ворота из хулиганских побуждений. В автомобиле сработали подушки безопасности. В это время неподалеку как раз проезжали сотрудники милиции, которые практически сразу оказались на месте происшествия. Однако в салоне поврежденной иномарки никого не было — оказалось, водитель перелез через забор на территорию посольства, где его и задержали. Он вёл себя настолько буйно, что милиционерам пришлось надеть ему наручники не только на запястья, но и на ноги.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в Центральное РУВД. Находясь в помещении оперативно-дежурной службы, тот продолжал вести себя неадекватно, говорил несуразицу, утверждая, что он — сотрудник внешней разведки. На вопрос: «Зачем въехал в ворота посольства?» отвечал, что «хотел понять, в какой стороне находится». Его пыталась осмотреть бригада скорой помощи, но молодой человек не дался.

После задержанный упал на пол перед сотрудницей милиции и стал утверждать, что это его жена. Неожиданно он схватил её за ногу и попытался укусить. Находившиеся рядом коллеги оттянули гражданина в сторону.

— Он ранее не судим, зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, работал в сфере пассажирских перевозок, — рассказал Андрей Никольский, заместитель прокурора Центрального района. — Своими действиями мужчина причинил дипломатическому представительству имущественный вред в размере 7 000 рублей.

Согласно заключению судмедэксперта, мужчина в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, страдал психическим расстройством и не мог сознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Кроме того, он представляет общественную опасность и нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения в условиях психического стационара с усиленным наблюдением.

До вынесения решения суда гражданин будет находиться под стражей.